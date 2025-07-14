Пересмотра не будет, Цивинский победил: комиссия по избранию главы БЭБ ответила на письмо Кабмина

Комиссия по отбору главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) не приняла объяснительное письмо Кабинета министров об отсутствии назначения на должность Александра Цивинского. Комиссия отказалась пересматривать свое решение.

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Такое решение было принято на заседании комиссии 14 июля. Видеотрансляция заседания проходила в YouTube.

Члены комиссии пришли к выводу, что требование Кабмина пересмотреть результаты конкурса не соответствует закону. "Мы считаем, что работа комиссии была завершена, когда был избран кандидат", – заявила председатель комиссии Лаури Штефан.

Она также отметила, что закон не предусматривает возможности принятия комиссией по отбору каких-либо решений касательно завершенных этапов конкурса. "Когда мы принимали окончательное решение, мы учитывали письмо ... предоставленное СБУ. ... Информация полученная от СБУ касается не самих кандидатов, а родственников", – рассказаа глава комиссии.

Что касается победителя конкурса Цивинского, то, по словам Штефан, информация о российском паспорте его отца была публично известна еще с начала 2023 года, когда Цивинский подавался на конкурс на должность директора НАБУ. Штефан добавила, что каандидат более 20 лет работал на различных должностях и имеет доступ к государственной тайне.

Теперь комиссия вернет документы Кабмину и ожидает от правительства исполнения закона и назначения избранного кандидата. "Мы вернем документы с коротким сопроводительным письмом, которое я подпишу", – отметила Штефан.

С таким решением согласились как украинские члены комиссии, так и "международники". Напомним, на назначение Цивинского у Кабмина было 10 дней после официального получения документов об итогах конкурса.

Что произошло ранее

Цывинский 24 июня победил в открытом конкурсе по отбору главы БЭБ. После решения комиссии, которая проводила конкурс, 30 июня правительство получило соответствующие документы и стартовал 10-дневный срок, отведенный на решение о назначении.

В комиссию вошли шесть представителей. Трое из них – от западных партнеров, и они имели решающий голос. Еще трех членов комиссии предложил Кабмин.За Цивинского проголосовали именно "международники".

Однако 9 июля Кабинет министров направил конкурсной комиссии решение об отклонении кандидатуры Цивинского и отказе назначать его главой БЭБ. Конкурсная комиссия в тот же день ответила на письмо, пообещав рассмотреть предоставленную информацию.

Напомним, с самого начала правительство выбрало комиссию для конкурса с опозданием на полтора месяца. Она начала работу в декабре 2024-го. Было получено 43 заявки от кандидатов. Большую часть отсеяли из-за тестов на знание законодательства и профессиональные навыки. В финале прошли собеседования с 16 претендентами на должность главы БЭБ.

Первый тур голосования комиссия провела 23 июня. На нем из 16 кандидатов были отобраны два финалиста – Руслана Даменцова и Александра Цивинского. Во втором туре 24 июня выбирали уже из этих двух кандидатов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Верховной Раде зарегистрировали постановление с требованием к Кабмину немедленно выполнить закон и назначить главу Бюро экономической безопасности. Они напомнили, что реформа БЭБ – это часть обязательств Украины перед МВФ и в рамках Ukraine Facilities.

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