Отмена перевода часов может повлиять на состояние энергетики? Эксперты объяснили, правда ли это

Перевод стрелок часов не влияет на экономию электроэнергии, зато негативно отражается на здоровье населения. Соответственно, и отмена летнего времени не приведет к изменениям в энергетической системе Украины.

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Об этом OBOZ.UA рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. По его словам, идея перевода стрелок часов возникла еще во времена основателя Соединенных Штатов, Бенджамина Франклина, с целью экономии электрической энергии.

Сначала эта концепция распространилась на многие страны, однако большинство государств отказались от сезонного перехода на летнее и зимнее время. "По моему мнению, я не вижу серьезного влияния на состояние энергетики и потребления ресурсов, и думаю, что большой экономии от перевода стрелок не существует и не будет", – отметил Омельченко.

Он также подчеркнул, что перевод стрелок негативно отражается на здоровье людей, сбивая их биологические ритмы. "Когда-то медицинские институты провели исследование на эту тему, и было доказано, что это имеет негативное влияние на здоровье", – добавил он.

Мнение Омельченко также поддерживает Сергей Фурса, инвестиционный банкир. По его мнению, этот переход давно стал атавизмом, не имеющим никакого экономического обоснования в современном мире.

"Его придумали 100 лет назад, мотивируя это тем, что это может помочь экономить электроэнергию. Но это произошло совсем в другом мире, в мире индустриальном. В современном мире информационных технологий, в современном постиндустриальном обществе, нет никаких исследований, указывающих, что это помогает что-то там экономить. Просто нет", – сказал Фурса.

Он добавил, что экономика ничего не теряет от отмены перевода времени, а наоборот, может выиграть. "Удар по здоровью нации – это всегда удар и по экономике. Привязки к отключениям света были бы уместны, если бы были исследования, подтверждающие, что в современном мире перевод часов позволяет экономить. Но их нет. Поэтому оставление одного времени на весь год вполне логично", – подытожил Фурса.

Новый законопроект об отмене перевода времени принят

Согласно новому закону, с осени 2024 года Украина упраздняет переход на летнее время. По нормам принятого законопроекта, осенью 2024 года будут в последний раз переведены стрелки часов в час назад. После этого часы в Украине уже не придется переводить.

Нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram сообщил, что парламент принял законопроект об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее. За документ проголосовали 261 народный депутат.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он направлен на защиту здоровья населения. Большинство ученых и врачей считают, что ежегодный перевод стрелок часов на один час вперед и назад имеет ряд негативных последствий, что приводит к значительному ухудшению состояния здоровья граждан в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с середины августа в Украине ожидается снижение продолжительности отключений электроэнергии, а в сентябре и октябре они могут быть минимальными или вообще их не будет, при отсутствии новых атак на энергетическую инфраструктуру. Улучшение ситуации прогнозируется после завершения ремонтных работ на энергоблоках и снижения жары.

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