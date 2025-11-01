Отключение электроэнергии в Украине 1 ноября: где и какие графики будут действовать
В Украине 1 ноября электроэнергию будут отключать не во всех регионах. При этом отключения будут в 0,5 очереди. То есть отключать будут не всю очередь.Сами графики могут применять в период с 8.00 до 10.00 и – 15.00 до 22.00.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". "1 ноября в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.
Например, компания ДТЭК опубликовала такие графики:
В Харьковоблэнерго сообщили о таких отключениях на 1 ноября:
- Очередь 1.1 – 08:00-10:00
- Очередь 1.2 – 18:00-21:00
- Очередь 2.1, 2.2, 3.1 – не отключаются
- Очередь 3.2 – 21:00-22:00
- Очередь 4.1, 4.2 – не выключаются
- Очередь 5.1 – 15:00-18:00
- Очередь 5.2, 6.1, 6.2 – не отключаются
В "Полтаваоблэнерго" отметили:08:00 - 12:00 и 15:00 - 22:00 – ГПВ будут действовать в объеме 2 очередей, в соответствии с командой из НЭК "Укрэнерго.
"Пожалуйста, когда свет появляется, не включайте все энергоемкие приборы одновременно. Во время отключения лучше вытащить из розеток бытовые приборы", – отметили в "Полтаваоблэнерго".
Проверить, действуют ли графики отключения в вашем городе, можно по ссылкам:
Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила и не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.
