Отключение электроэнергии в Украине 1 ноября: где и какие графики будут действовать

В Украине 1 ноября электроэнергию будут отключать не во всех регионах. При этом отключения будут в 0,5 очереди. То есть отключать будут не всю очередь.Сами графики могут применять в период с 8.00 до 10.00 и – 15.00 до 22.00.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". "1 ноября в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.

Например, компания ДТЭК опубликовала такие графики:

В Харьковоблэнерго сообщили о таких отключениях на 1 ноября:

Очередь 1.1 – 08:00-10:00

Очередь 1.2 – 18:00-21:00

Очередь 2.1, 2.2, 3.1 – не отключаются

Очередь 3.2 – 21:00-22:00

Очередь 4.1, 4.2 – не выключаются

Очередь 5.1 – 15:00-18:00

Очередь 5.2, 6.1, 6.2 – не отключаются

В "Полтаваоблэнерго" отметили:08:00 - 12:00 и 15:00 - 22:00 – ГПВ будут действовать в объеме 2 очередей, в соответствии с командой из НЭК "Укрэнерго.

"Пожалуйста, когда свет появляется, не включайте все энергоемкие приборы одновременно. Во время отключения лучше вытащить из розеток бытовые приборы", – отметили в "Полтаваоблэнерго".

Проверить, действуют ли графики отключения в вашем городе, можно по ссылкам:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-стражових-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила и не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

