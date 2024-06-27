Откажутся от угольной генерации и сократят период отключений: что предусматривает Национальный план по энергетике

Правительство утвердило Национальный план по энергетике и климату. Он предполагает декарбонизацию, энергоэффективность, обеспечение энергетической безопасности. Со временем от угольного поколения откажутся, а перерывы в электроснабжении сократят.

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Национальный план по энергетике и климату разработан на период до 2030 года, пояснил на своей странице в Telegram глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. Он разработан в соответствии с требованиями Регламента (ЕС) 2018/1999, с учетом лучших практик стран-членов ЕС и выполнения обязательств по вступлению в ЕС.

План предусматривает:

Декарбонизация (сокращение выбросов парниковых газов на 65% по сравнению с уровнем 1990 года). Среди шагов:

климатическая нейтральность энергетического сектора – до 2050 года,

национальной экономики в целом – до 2060 года,

вывод из эксплуатации угольного поколения до 2035 года;

сокращение выбросов метана на 30% к 2030 году по сравнению с уровнем 2020 года;

усиление адаптационной способности и устойчивости социальных, экономических и экологических систем к изменению климата;

доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в структуре общего конечного энергопотребления – не менее 27% в 2030 году;

индикативные цели ВИЭ в валовом конечном потреблении энергии к 2030 году: отопление и охлаждение – 35%; электроэнергия – 25,4%; транспорт – 14%;

доля генерации из ВИЭ в общем производстве электроэнергии – на уровне 25% в 2030 году;

доля использования альтернативных источников энергии (ВИЭ и вторичные энергетические ресурсы) в производстве тепловой энергии объектами в сфере теплоснабжения в 2025 году – 30%, в 2035 году – 40%;

увеличение уровня применения альтернативных видов топлива (биотопливо или его смесь с традиционным топливом) и электроэнергии (производимой как из традиционных, так и из возобновляемых источников) в транспортном секторе до 50% к 2030 году.

Энергоэффективность (совокупный объем сэкономленной энергии при конечном использовании за 2021-2030 годы – не менее 16 405 тыс. т н.э)

ожидаемая экономия энергии в зданиях органов государственной власти – не менее 24.9 ГВтч/год.

Энергетическая безопасность (снижение уровня импортозависимости – до 33%).

углубление диверсификации источников и путей поставок энергоресурсов из третьих стран – не более 30% от одного поставщика;

уменьшение доли одного поставщика на рынке ядерного топлива до 60%.

Электроэнергия:

полная и всесторонняя интеграция рынка электроэнергии Украины с европейским рынком;

обеспечение отсутствия долговой перегрузки на субъектов энергетического рынка;

внедрение "умного учета" электроэнергии и "умных сетей" - уменьшение перерывов в электроснабжении (SAIDI) до 150 минут в городской местности и 300 минут в сельской местности (до 2050 года);

снижение технологических потерь в сетях к 2030 году не менее чем на 30%.

Газ :

полная и всесторонняя интеграция с европейскими рынками газа;

увеличение и содействие производству биометана;

достоверность и полнота коммерческого учета газа;

достижение адекватных объемов внутренней добычи.

Исследования, инновации, конкурентоспособность:

развитие и финансирование инноваций и исследований в секторе чистых технологий, возобновляемой энергетики и низкоуглеродистого производства;

внедрение чистых энергетических решений и низкоуглеродистых технологий.

"Задач много (объем Национального Плана – более 300 страниц), сроки сжатые, объемы необходимых инвестиций значительны – но на пути в ЕС будет немало подобных вызовов", – пояснил Гетманцев.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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