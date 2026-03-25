Ощадбанк остановил ввоз валюты из ЕС: почему и как на долго

Ощадбанк временно остановил ввоз наличной валюты из ЕС из-за инцидента в Венгрии и уже работает над новыми безопасными маршрутами доставки. Несмотря на это, потребности рынка пока покрывает Национальный банк (НБУ), но восстановление стабильных поставок остается критически важным для финансовой системы Украины.

Об этом заявил председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион на пресс-конференции, цитируют медиа. Толчком к изменениям стало задержание инкассаторов украинского банка на территории Венгрии.

При перевозке значительной суммы наличности и банковских металлов венгерские правоохранители остановили колонну бронированных автомобилей, которые направлялись из Вены в Украину. По официальной версии венгерской стороны, причиной стало подозрение в отмывании средств. В то же время украинская сторона заявила о грубых нарушениях, повреждении имущества и даже исчезновении части золотых слитков. Инцидент получил широкий резонанс и вызвал дипломатическое напряжение.

Председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион сообщил, что после этого случая банк полностью приостановил ввоз наличной валюты из ЕС. Такое решение является вынужденным шагом, направленным на минимизацию рисков для сотрудников и финансовых активов.

По его словам, сейчас идет работа над созданием новых, более безопасных маршрутов транспортировки. Особое внимание уделяется избеганию территорий, где могут возникнуть подобные угрозы. Важность ситуации усиливается тем, что Ощадбанк является единственным коммерческим банком в Украине, который имеет лицензию на ввоз наличной валюты из Европейского Союза.

Фактически вся система обеспечения банков наличными в значительной степени зависит именно от него. До начала полномасштабного вторжения России транспортировка валюты осуществлялась авиационным путем через аэропорт "Борисполь". После 2022 года логистика изменилась – перевозки стали наземными и осуществлялись примерно раз в неделю.

Несмотря на приостановку поставок, финансовая система Украины продолжает функционировать стабильно. Дефицит наличной валюты временно компенсирует НБУ за счет собственных резервов. В то же время масштабы предыдущих операций свидетельствуют о значительной роли импорта валюты.

Только за последний период банк обеспечил поставки для 39 финансовых учреждений на сумму около 1 миллиарда долларов и 800 миллионов евро. В 2025 году через кассы банка украинцы приобрели более 1,45 миллиарда долларов и почти 400 миллионов евро.

Сейчас главной задачей является поиск альтернативных путей доставки, которые будут гарантировать безопасность грузов и персонала. Отмечается, что это может означать изменение географии маршрутов, усиление сопровождения или даже привлечение международных партнеров.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские инкассаторы, которых в начале марта задержали в Венгрии, провели в наручниках более 28 часов, к мужчинам применяли морально-психологическое давление, избивали. Кроме того, им отказывали в консульской поддержке и услугах адвоката, заявляя, что "не могут найти" юристов.

