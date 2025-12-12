Окончание войны – не главное: что заставит украинских беженцев вернуться домой

Возвращение украинских беженцев зависит не от завершения войны как таковой, а от восстановления территориальной целостности, безопасности и экономических условий. Без этих факторов даже после наступления мира домой может вернуться лишь незначительная часть граждан, находящихся за рубежом.

Об этом рассказывают эксперты Киевского форума по безопасности, проанализировав исследования Центра изучения экономики Мюнхенского университета (ФРГ). Исследование охватило более 2,5 тысячи украинцев, которые находятся в 30 европейских странах.

Отмечается, что подход аналитиков позволил оценить, какие именно факторы больше всего влияют на решение вернуться в Украину. Факторы разбили на составляющие и предлагая респондентам выбирать между различными комбинациями. Такой анализ показал, что сам факт завершения войны или форма мирного соглашения почти не влияют на решение беженцев.

Самым сильным фактором, увеличивающим вероятность возвращения, является восстановление территориальной целостности Украиныпо состоянию на 1991 год. Такой фактор повышает шансы возвращения на 10,8 процентных пунктов и действует даже на тех, кто выехал из регионов, не оккупированных Россией.

Следующим по значимости являются гарантии безопасности, в частности вступление в НАТО. Оно добавляет 7,1 п.п. к вероятности возвращения. Вступлениев ЕС – 2,5 п.п.

Экономические факторы, такие как наличие хорошей работы в Украине или рост доходов на 20%, увеличивают шансы возвращения на 4,1 п.п. Дополнительные доходы – на 2,5 п.п.

Важно, что эффект экономических факторов втрое усиливается в сочетании с восстановлением территориальной целостности, поскольку даже высокая зарплата и возможности трудоустройства не являются привлекательными в условиях нестабильности и угрозы новых атак.

Результаты исследования демонстрируют широкий разброс прогнозов по возвращению беженцев, ведь в самом пессимистическом сценарии с потерей территорий, отсутствием гарантий устойчивого мира, экономическим кризисом и коррупцией – домой вернутся только 2,7% беженцев .

В оптимистическом же случае можно рассчитывать на быстрое возвращение до 46,5% граждан, считают аналитики. Это сценарий предполагает территориальную целостность, гарантии безопасности и положительные экономические условия

Таким образом, ключевые факторы, которые будут стимулировать украинцев возвращаться домой, не ограничиваются лишь завершением войны. Важнейшими являются восстановление территориальной целостности, гарантии безопасности и стабильная экономика с достойными зарплатами, а год окончания боевых действий и форма мирного соглашения играют второстепенную роль.

