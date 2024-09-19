УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Официальный курс существенно вырос и достиг исторического уровня: что происходит с евро

Роман Костюченко
Mакроэкономика
2 минуты
360
Курс евро в Украине достиг рекорда

Национальный банк обновил официальный курс евро до исторического рекорда. На 20 сентября тот рассчитан на уровне 46,24 грн, что на 13 коп. превышает текущий курс. А также на 6 коп. предыдущий рекорд, действовавший 27 августа (46,18 грн).

Видео дня

Об установлении нового рекорда по евро сообщили в самом НБУ. По данным которого, с начала месяца курс этой валюты вырос на 54 коп. – 1 сентября он составлял 45,7 грн.

Национальный банк обновил официальный курс евро до исторического рекорда

Впрочем, зампредседателя регулятора Сергей Николайчук ранее объяснял: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

На 20 сентября официальный курс евро рассчитан на уровне 46,24 грн

Каким будет курс евро в банках и обменниках

Вместе с тем, в банковском секторе рассказали OBOZ.UA, что на следующей неделе (23-29 сентября) на наличном рынке курс евро будет находиться в пределах 44-46,5 грн. В то же время, во второй половине 19 сентября:

  • Банки выставили курс евровалюты на среднем уровне 46-46,6 грн (покупка/продажа).

Таким образом, ожидается снижение стоимости валюты как в покупке, так и в продаже.

Курс евро в банках Украины
  • В обменниках курс евро определили в средние 46,26-46,77 грн.

Как и в банках, здесь также ожидается снижение курса и в покупке, и в продаже.

Какой курс евро выставили обменники

"Разница между курсами купли и продаж будет оставаться в предыдущих пределах: до 0,8-1 грн в комбанках и до 1-1,3 грн в обменных пунктах. Курсовые отклонения будут в пределах 2% в неделю", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинский бизнес ожидает, что в 2025 году курс доллара вырастет до 44 грн. При этом в проекте бюджета на следующий год курс предусмотрен на уровне 45 грн. Т.е. у бизнеса ожидания более позитивные. В то же время на 18 сентября НБУ обновил официальный курс доллара до 41,41 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!