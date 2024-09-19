Официальный курс существенно вырос и достиг исторического уровня: что происходит с евро

Национальный банк обновил официальный курс евро до исторического рекорда. На 20 сентября тот рассчитан на уровне 46,24 грн, что на 13 коп. превышает текущий курс. А также на 6 коп. предыдущий рекорд, действовавший 27 августа (46,18 грн).

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Об установлении нового рекорда по евро сообщили в самом НБУ. По данным которого, с начала месяца курс этой валюты вырос на 54 коп. – 1 сентября он составлял 45,7 грн.

Впрочем, зампредседателя регулятора Сергей Николайчук ранее объяснял: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

Каким будет курс евро в банках и обменниках

Вместе с тем, в банковском секторе рассказали OBOZ.UA, что на следующей неделе (23-29 сентября) на наличном рынке курс евро будет находиться в пределах 44-46,5 грн. В то же время, во второй половине 19 сентября:

Банки выставили курс евровалюты на среднем уровне 46-46,6 грн (покупка/продажа).

Таким образом, ожидается снижение стоимости валюты как в покупке, так и в продаже.

В обменниках курс евро определили в средние 46,26-46,77 грн.

Как и в банках, здесь также ожидается снижение курса и в покупке, и в продаже.

"Разница между курсами купли и продаж будет оставаться в предыдущих пределах: до 0,8-1 грн в комбанках и до 1-1,3 грн в обменных пунктах. Курсовые отклонения будут в пределах 2% в неделю", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинский бизнес ожидает, что в 2025 году курс доллара вырастет до 44 грн. При этом в проекте бюджета на следующий год курс предусмотрен на уровне 45 грн. Т.е. у бизнеса ожидания более позитивные. В то же время на 18 сентября НБУ обновил официальный курс доллара до 41,41 грн.

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