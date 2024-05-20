Официальный курс валюты резко вырос и достиг исторического уровня: что происходит с евро

Национальный банк обновил официальный курс евро, установив таким образом исторический рекорд. На 21 мая тот рассчитан на уровне 43,08 грн, что сразу на 33 коп. превышает текущий курс. Официальный курс доллара же обновлен до 39,67 грн, что лишь на 9 коп. ниже максимального. Впрочем, волноваться из-за действий Нацбанка все еще не стоит, ведь прогнозный курс доллара, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Поэтому "зазор" еще есть.

Об установлении нового рекорда по евро сообщили в самом Нацбанке. Предыдущий же рекорд был установлен 15 мая – и составил 42,83 грн. Т.е., был на 25 коп. ниже.

НБУ знает, что делает

В то же время зампредседателя регулятора Сергей Николайчук ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

В НБУ определились с желаемым курсом доллара

В то же время, рассказал в интервью для OBOZ.UA финансовый эксперт Сергей Фурса, в ближайшее время Национальный банк постарается медленно привести курс гривни в диапазон 40-41 грн/доллар. Однако в обозримом будущем курса 50 грн/доллар и выше не будет.

Таким образом, он прокомментировал прогноз Международного валютного фонда. Согласно которому до конца 2027 года курс может достичь 50,4 грн/доллар.

"В ближайшее время курс 50 (грн/доллар. – Ред.) не просматривается вовсе. Прогнозировать на долгую перспективу в Украине? Давайте не будем выставлять себя на посмешище. Во время войны особенно. Может произойти что угодно, поэтому говорить о любых цифрах (курса. – Ред.) до 2027 года – это смешно", – рассказал специалист.

При этом он подчеркнул: НБУ сейчас полностью контролирует курсовую ситуацию. Параллельно:

пытаясь приучить людей не паниковать при каждом движении на 10-20 копеек, "что де-факто меньше 1%";

"постепенно приводя курс в более приемлемый диапазон 40-41 грн/доллар".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее о ситуации на рынке рассказал глава Нацбанка Андрей Пышный. Он признал: несмотря на контролируемость ситуации, риски для валютного рынка остаются – ведь страна находится в состоянии полномасштабной агрессии.

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