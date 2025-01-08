Официальный курс доллара побил исторический рекорд: как вырос

На 9 января Нацбанк обновил официальный курс доллара до 42,24 грн. Что на 1 коп. превышает текущий. А также является рекордным в истории Украины.

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Об этом сообщили в самом НБУ.Согласно его данным, курс растет уже 5-й раз подряд (без учета выходных, когда действовал пятничный курс). После того, как 2 января его снизили до 41,97 грн, тот увеличился уже на 26 коп.

Тем не менее, неожиданными действия НБУ не являются. Так, директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в разговоре с OBOZ.UA ранее отмечал: 2025 год Украина начнет с курсом выше 42 грн. А заканчивать год страна будет "на курсе 47,5 грн, может, даже 48 грн".

Т.е. рост был спрогнозированным. А значит, система была подготовлена к такому развитию событий.

Кроме того, в госбюджет среднегодовой курс заложен на уровне 45 грн/доллар. Соответственно, рост курса был "запланированным".

Более того, зампредседателя регулятора Сергей Николайчук ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается", – сказал Николайчук.

В НБУ объяснили, почему в конце 2024 года курс вырос



В то же время, в самом НБУ отметили: заметное ослабление гривни в декабре 2024 года – сразу на 1% – произошло главным образом из-за роста спроса на иностранную валюту. В связи с этим Нацбанк был вынужден существенно нарастить интервенции по продаже валюты, что привело, в частности, к росту курса доллара.

"В декабре спрос на иностранную валюту существенно увеличился главным образом из-за значительных бюджетных расходы. Реагируя на его сезонный рост и в целях обеспечения устойчивой ситуации на валютном рынке, НБУ существенно нарастил интервенции по продаже иностранной валюты. Тем не менее, учитывая увеличение чистого спроса, официальный курс гривны по отношению к доллару умеренно ослаб", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что спрос на валюту увеличился в связи с рядом факторов. В частности, с ростом:

бюджетных расходов;

операций бизнеса в конце года.

Впрочем, уверяется, что среднемесячный обменный курс гривни умеренно девальвировал. Ослабление составило 1%.

"Чистый спрос на наличном рынке сохранялся на уровне предыдущего месяца. А разница между наличными и официальными курсами в течение декабря составила около 1%", – рассказали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют, в т.ч. доллары. Причем на законных основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

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