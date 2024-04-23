Одна из стран Европы хочет радикально изменить правила для украинских беженцев: кого коснется

В Норвегии предлагают продлить коллективную защиту для украинцев с 3 до 5 лет, что даст правительству и парламенту Норвегии больше времени и возможностей для разрешения ситуации с украинскими беженцами. Также рассматривается возможность выдачи обычного вида на жительство.

Об этом сообщили на сайте правительства Норвегии. "Ситуация в Украине остается непредсказуемой, и возможность продлить разрешение на два дополнительных года позволит нам выбирать обоснованные решения в удобное для нас время", – говорит министерка Министерства юстиции и чрезвычайных ситуаций Эмилия Энгер Мель.

Разрешения по схеме временной коллективной защиты выдавались ранее на один год, но сейчас могут быть продлены до трех лет. В марте 2025 года для первых украинцев, прибывших в Норвегию, они придут к максимальному сроку по действующему законодательству.

При принятии будущих решений будут учтены процессы в других европейских странах. Даже если срок временной коллективной защиты будет увеличен, правительство может рассмотреть отмену этой схемы и переход к обычным разрешениям к концу пятилетнего периода.

Кто может получить временную защиту в Норвегии

Временную коллективную защиту могут получить все граждане Украины и их семьи, перемещенные из-за войны. Вы не можете получить коллективную защиту, если:

не проживали в Украине до 24 февраля 2022;

проживали в Норвегии или другой стране до 24 февраля 2022;

имеете вид на жительство в Норвегии;

не гражданин Украины, но имеете вид на жительство в Украине.

Выплаты для беженцев в Норвегии

Украинцы, которые не могут обеспечить себя самостоятельно, получают финансовую помощь в Норвегии. Они имеют право на ежемесячные выплаты.

Во время интеграционной программы первые шесть месяцев выплата составляет около 1 800 евро (76 097 грн) на взрослого человека. Со временем эта сумма корректируется, уменьшая ее до примерно 650 евро (27 479 грн) на взрослого и от 250 (10 569 грн) до 350 евро (14 796 грн) на каждого ребенка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство Германии, столкнувшись с большим количеством украинских беженцев, отказывающихся от предложений по трудоустройству, рассматривает возможность прекращения финансовой поддержки для этой группы лиц. Согласно последним данным, 77% украинских беженцев выражают намерение остаться в стране в течение следующих двух лет.

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