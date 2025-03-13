Обменники заметно переписали курс: что произошло с долларом в Украине

В украинских обменниках вырос курс доллара. Утром 13 марта они определили его в средние 41,3/41,75 грн (покупка/продажа), что на 8 коп. выше в покупке и на 9 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Переписали курс наличного доллара и в банках – однако не так заметно. Там его выставили на среднем уровне 41,25/41,85 грн (покупка/продажа). Это:

на 5 коп. дороже в продаже;

осталось на прежнем уровне в покупке.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,7-42 грн. Так:

ПриватБанк – 41,7 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Райффайзен Банк – 41,73 грн;

Сенс Банк – 41,8 грн;

Укрсиббанк – 41,8 грн;

Кредобанк – 41,78 грн;

Таскомбанк – 41,9 грн;

абанк – 42 грн.

Покупают же они ее по 41,1-41,4 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,1 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Райффайзен Банк – 41,15 грн;

Сенс Банк – 41,35 грн;

Укрсиббанк – 41,2 грн;

Кредобанк – 41,36 грн;

Таскомбанк – 41,25 грн;

абанк – 41,4 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

ПриватБанк обновил правила обмена валют

В то же время, ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют, в частности долларов, с помощью устройства АТМ-Recycler. После обмена устройство будет выдавать наличные гривни без зачисления на карту. Там отметили:

При обмене используется наличный курс ПриватБанка.

Сдача до 100 грн зачисляется на карту или мобильный счет.

Устройства работают круглосуточно.

При этом подчеркивается: найти устройства для обмена валюты можно по ссылке. После перехода по ней следует выбрать "Банкоматы" – "Прием наличных пачкой".

В то же время, в ПриватБанке отметили, что за 1 операцию обменять можно лишь строго лимитированную сумму, в частности:

до 1 000 долларов;

до 1 000 евро.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после обмена валюты (к примеру, долларов) украинцы могут провести т.н. "обратный обмен валюты" – т.е. сдать только что полученную валюту и получить назад свои деньги. Такая возможность предусмотрена правилами НБУ. Впрочем, есть условие – провести обратный обмен можно только в течение 15 минут после изначальной операции.

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