Обменники заметно переписали курс: что произошло с долларом в Украине
В украинских обменниках вырос курс доллара. Утром 13 марта они определили его в средние 41,3/41,75 грн (покупка/продажа), что на 8 коп. выше в покупке и на 9 коп. в продаже, чем днем ранее.
Переписали курс наличного доллара и в банках – однако не так заметно. Там его выставили на среднем уровне 41,25/41,85 грн (покупка/продажа). Это:
- на 5 коп. дороже в продаже;
- осталось на прежнем уровне в покупке.
В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,7-42 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,7 грн;
- ПУМБ – 41,9 грн;
- Райффайзен Банк – 41,73 грн;
- Сенс Банк – 41,8 грн;
- Укрсиббанк – 41,8 грн;
- Кредобанк – 41,78 грн;
- Таскомбанк – 41,9 грн;
- абанк – 42 грн.
Покупают же они ее по 41,1-41,4 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,1 грн;
- ПУМБ – 41,3 грн;
- Райффайзен Банк – 41,15 грн;
- Сенс Банк – 41,35 грн;
- Укрсиббанк – 41,2 грн;
- Кредобанк – 41,36 грн;
- Таскомбанк – 41,25 грн;
- абанк – 41,4 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
ПриватБанк обновил правила обмена валют
В то же время, ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют, в частности долларов, с помощью устройства АТМ-Recycler. После обмена устройство будет выдавать наличные гривни без зачисления на карту. Там отметили:
- При обмене используется наличный курс ПриватБанка.
- Сдача до 100 грн зачисляется на карту или мобильный счет.
- Устройства работают круглосуточно.
При этом подчеркивается: найти устройства для обмена валюты можно по ссылке. После перехода по ней следует выбрать "Банкоматы" – "Прием наличных пачкой".
В то же время, в ПриватБанке отметили, что за 1 операцию обменять можно лишь строго лимитированную сумму, в частности:
- до 1 000 долларов;
- до 1 000 евро.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после обмена валюты (к примеру, долларов) украинцы могут провести т.н. "обратный обмен валюты" – т.е. сдать только что полученную валюту и получить назад свои деньги. Такая возможность предусмотрена правилами НБУ. Впрочем, есть условие – провести обратный обмен можно только в течение 15 минут после изначальной операции.
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