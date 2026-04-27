Обменники продают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта 27 апреля

За выходные в украинских обменниках заметно переписали курс доллара. В полдень понедельника 27 апреля там определили его в средние 43,4/44 грн (покупка/продажа), что на 7 коп. ниже в покупке, но на 2 коп. выше в продаже, чем было вечером пятницы 24 числа.

Изменили стоимость наличной валюты и в банках. Там ее выставили на среднем уровне 43,75/44,25 грн (покупка/продажа). Это на 5 коп. выше как в покупке, так и в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 44,25-44,3 грн. Так:

ПриватБанк – 44,25 грн;

Таскомбанк – 44,3 грн;

Укрсиббанк – 44,29 грн;

Универсал Банк – 44,25 грн;

А-банк – 44,2 грн;

Сенс Банк – 44,3 грн;

Правекс Банк – 44,25 грн;

Юнекс Банк – 44,26 грн;

ПУМБ – 44,3 грн;

Райффайзен Банк – 44,27 грн.

Покупают же они ее по 43,35-43,83 грн. В частности:

ПриватБанк – 43,65 грн;

Таскомбанк – 43,8 грн;

Укрсиббанк – 43,75 грн;

Универсал Банк – 43,75 грн;

А-банк – 43,6 грн;

Сенс Банк – 43,9 грн;

Правекс Банк – 43,65 грн;

Юнекс Банк – 43,35 грн;

ПУМБ – 43,7 грн;

Райффайзен Банк – 43,83 грн.

Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара в банках и обменниках на неделю

В целом же, спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (заканчивается 3 мая) стоимость валюты в украинских банках и обменниках будет находиться в пределах 43,75-44,5 грн. Таким образом:

в обменниках ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже;

в банках – удорожание валюты в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"В конце апреля и начале мая Национальный банк будет и дальше определять общую ситуацию на валютном рынке. Именно действия регулятора, а также готовность оперативно реагировать на дисбалансы между спросом и предложением, будут оставаться основой курсовой стабильности", – рассказал банкир.

При этом он подчеркнул: внешние факторы не будут иметь критического влияния на рынок. Речь, в частности, о ценах на топливо.

"После стремительного девальвационного марта рынок уже перешел в более спокойную фазу, и пока нет оснований ожидать ее резкого завершения. При сохранении высокой бдительности НБУ доллар будет торговаться в пределах 43,8-44,35 грн", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в мае в Украине ожидается заметное изменение официального курса доллара. Однако обвала гривни не произойдет.

