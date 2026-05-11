Обменники продают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта 11 мая

За выходные в украинских обменниках снизился курс доллара. В полдень понедельника 11 мая они определили его в средние 43,42/43,86 грн (покупка/продажа), что на 3 коп. ниже в покупке и на 5 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 8 числа.

В банках же стоимость валюты изменили менее заметно. Там ее выставили на среднем уровне 43,6/44,11 грн (покупка/продажа), что:

на 2 коп. выше в продаже;

осталось на прежнем уровне в покупке.

В целом же, крупные учреждения продают доллар по 44,05-44,2 грн. В частности:

ПриватБанк – 44,1 грн;

Сенс Банк – 44,1 грн;

Таскомбанк – 44,14 грн;

Правекс Банк – 44,05 грн;

Юнекс Банк – 44,13 грн;

ПУМБ – 44,3 грн;

Укрсиббанк – 44,15 грн;

Райффайзен Банк – 44,1 грн;

Универсал Банк – 44,1 грн;

А-банк – 44,2 грн.

Покупают же они ее по 43,5-43,75 грн. Так:

ПриватБанк – 43,5 грн;

Сенс Банк – 43,75 грн;

Таскомбанк – 43,65 грн;

Правекс Банк – 43,65 грн;

Юнекс Банк – 43,4 грн;

ПУМБ – 43,7 грн;

Укрсиббанк – 43,6 грн;

Райффайзен Банк – 43,74 грн;

Универсал Банк – 43,6 грн;

А-банк – 43,6 грн.

Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара в банках и обменниках на неделю

В целом же, спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (заканчивается 17 мая) стоимость валюты в украинских банках и обменниках будет находиться в пределах 43,75-44,25 грн. Таким образом, и в банках, и в обменниках ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"Базовый прогноз: 11-17 мая – период умеренных курсовых изменений и ситуативной стабилизации. Это фактически продолжение динамики предыдущих недель", – рассказал банкир.

При этом он подчеркнул: в целом, украинский валютный рынок остается достаточно стабильным. Обеспечивают же эту стабильность, по словам Лесового, ряд факторов:

политика Национального банка, чья стратегия состоит в удержании спроса и предложения валюты в соразмерных объемах;

валютные интервенции;

привлекательность гривневых депозитов

внешняя финансовая поддержка;

общая адаптация рынка к условиям войны.

"Поэтому ближайшая неделя, скорее всего, не принесет резких курсовых изменений. Валютный рынок будет двигаться в рамках режима управляемой гибкости, а главным сценарием будет оставаться умеренная стабильность", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки и обменники не могут отказать в приеме долларов из-за года выпуска купюр. Наоборот, они должны принимать банкноты всех годов, начиная с 1914-го – в т. ч. 1996-го, 2013-го и др. Впрочем, только при условии, что дизайн и элементы защиты таких купюр полностью соответствуют требованиям Федеральной резервной системы США (ФРС, аналог центробанка).

