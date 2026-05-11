Обменники продают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта 11 мая
За выходные в украинских обменниках снизился курс доллара. В полдень понедельника 11 мая они определили его в средние 43,42/43,86 грн (покупка/продажа), что на 3 коп. ниже в покупке и на 5 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 8 числа.
В банках же стоимость валюты изменили менее заметно. Там ее выставили на среднем уровне 43,6/44,11 грн (покупка/продажа), что:
- на 2 коп. выше в продаже;
- осталось на прежнем уровне в покупке.
В целом же, крупные учреждения продают доллар по 44,05-44,2 грн. В частности:
- ПриватБанк – 44,1 грн;
- Сенс Банк – 44,1 грн;
- Таскомбанк – 44,14 грн;
- Правекс Банк – 44,05 грн;
- Юнекс Банк – 44,13 грн;
- ПУМБ – 44,3 грн;
- Укрсиббанк – 44,15 грн;
- Райффайзен Банк – 44,1 грн;
- Универсал Банк – 44,1 грн;
- А-банк – 44,2 грн.
Покупают же они ее по 43,5-43,75 грн. Так:
- ПриватБанк – 43,5 грн;
- Сенс Банк – 43,75 грн;
- Таскомбанк – 43,65 грн;
- Правекс Банк – 43,65 грн;
- Юнекс Банк – 43,4 грн;
- ПУМБ – 43,7 грн;
- Укрсиббанк – 43,6 грн;
- Райффайзен Банк – 43,74 грн;
- Универсал Банк – 43,6 грн;
- А-банк – 43,6 грн.
Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.
Прогноз курса доллара в банках и обменниках на неделю
В целом же, спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (заканчивается 17 мая) стоимость валюты в украинских банках и обменниках будет находиться в пределах 43,75-44,25 грн. Таким образом, и в банках, и в обменниках ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже.
При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:
- до 0,5-0,6 грн в банках;
- до 0,6-1 грн в обменниках.
Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.
А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.
"Базовый прогноз: 11-17 мая – период умеренных курсовых изменений и ситуативной стабилизации. Это фактически продолжение динамики предыдущих недель", – рассказал банкир.
При этом он подчеркнул: в целом, украинский валютный рынок остается достаточно стабильным. Обеспечивают же эту стабильность, по словам Лесового, ряд факторов:
- политика Национального банка, чья стратегия состоит в удержании спроса и предложения валюты в соразмерных объемах;
- валютные интервенции;
- привлекательность гривневых депозитов
- внешняя финансовая поддержка;
- общая адаптация рынка к условиям войны.
"Поэтому ближайшая неделя, скорее всего, не принесет резких курсовых изменений. Валютный рынок будет двигаться в рамках режима управляемой гибкости, а главным сценарием будет оставаться умеренная стабильность", – резюмировал Лесовой.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки и обменники не могут отказать в приеме долларов из-за года выпуска купюр. Наоборот, они должны принимать банкноты всех годов, начиная с 1914-го – в т. ч. 1996-го, 2013-го и др. Впрочем, только при условии, что дизайн и элементы защиты таких купюр полностью соответствуют требованиям Федеральной резервной системы США (ФРС, аналог центробанка).
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!