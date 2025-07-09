Обменники покупают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта в Украине
В украинских обменниках подешевел доллар. В полдень 9 июля они определили его курс в средние 41,26/41,8 грн (покупка/продажа). Что на 4 коп. ниже в покупке и на 5 коп. в продаже, чем днем ранее.
Произошли изменения и в банках. Там стоимость американской валюты выставили на среднем уровне 41,5/42 грн (покупка/продажа). Это:
- На 5 коп. ниже в покупке.
- На 10 коп. в продаже.
В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,93-42,2 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,99 грн;
- Райффайзен Банк – 41,93 грн;
- ПУМБ – 42,2 грн;
- Сенс Банк – 42,05 грн;
- Укрсиббанк – 41,95 грн;
- Таскомбанк – 42,1 грн;
- абанк – 42,2 грн;
- Прокредит Банк – 42 грн.
Покупают же они ее по 41,3-41,65 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,39 грн;
- Райффайзен Банк – 41,65 грн;
- ПУМБ – 41,6 грн;
- Сенс Банк – 41,55 грн;
- Укрсиббанк – 41,3 грн;
- Таскомбанк – 41,45 грн;
- абанк – 41,5 грн;
- Прокредит Банк – 41,45 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Украинцев обманывают при обмене валют
В то же время, рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), обменники не имеют права менять курс доллара в зависимости от года выпуска. Банкноты, к примеру, и 1996-го, и 2013 года должны принимать по одинаковой стоимости.
Если же обменник использует разные курсы, то действует вопреки законодательству. За что должен быть наказан.
Он объяснил: сама причина, по которой обменники выставляют разные курсы, не имеет ничего общего с реальной экономикой. Поскольку направлена исключительно "на получение дополнительной маржинальности".
"Это (множественные курсы. – Ред.) вымысел и манипуляция. Оно не имеет ничего общего с законодательством", – подчеркнул нардеп.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в банковском секторе ожидают, что до конца недели (13 июля) стоимость доллара в банках и обменниках будет находиться в пределах 41,6-42 грн. Таким образом,в обменниках не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже, а в банках – в покупке.
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