Обменники покупают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта в Украине

В украинских обменниках подешевел доллар. В полдень 9 июля они определили его курс в средние 41,26/41,8 грн (покупка/продажа). Что на 4 коп. ниже в покупке и на 5 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Произошли изменения и в банках. Там стоимость американской валюты выставили на среднем уровне 41,5/42 грн (покупка/продажа). Это:

На 5 коп. ниже в покупке.

На 10 коп. в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,93-42,2 грн. Так:

ПриватБанк – 41,99 грн;

Райффайзен Банк – 41,93 грн;

ПУМБ – 42,2 грн;

Сенс Банк – 42,05 грн;

Укрсиббанк – 41,95 грн;

Таскомбанк – 42,1 грн;

абанк – 42,2 грн;

Прокредит Банк – 42 грн.

Покупают же они ее по 41,3-41,65 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,39 грн;

Райффайзен Банк – 41,65 грн;

ПУМБ – 41,6 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Укрсиббанк – 41,3 грн;

Таскомбанк – 41,45 грн;

абанк – 41,5 грн;

Прокредит Банк – 41,45 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Украинцев обманывают при обмене валют

В то же время, рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), обменники не имеют права менять курс доллара в зависимости от года выпуска. Банкноты, к примеру, и 1996-го, и 2013 года должны принимать по одинаковой стоимости.

Если же обменник использует разные курсы, то действует вопреки законодательству. За что должен быть наказан.

Он объяснил: сама причина, по которой обменники выставляют разные курсы, не имеет ничего общего с реальной экономикой. Поскольку направлена исключительно "на получение дополнительной маржинальности".

"Это (множественные курсы. – Ред.) вымысел и манипуляция. Оно не имеет ничего общего с законодательством", – подчеркнул нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в банковском секторе ожидают, что до конца недели (13 июля) стоимость доллара в банках и обменниках будет находиться в пределах 41,6-42 грн. Таким образом,в обменниках не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже, а в банках – в покупке.

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