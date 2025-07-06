Украинцам рассказали, к какому курсу готовиться: что будет с долларом в банках

В украинских банках прогнозируется заметное изменение курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (7-13 июля) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,6-42 грн. В то же время вечером 6 июля там покупают ее в среднем по 41,48 грн, а продают по 41,98 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы ожидаются и в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в них курс будет находится в тех же пределах, что и в банках – 41,6-42 грн.

Вечером же 6 июля обменные пункты покупают доллары по 40,86 грн. А продают по 41,68 грн.

При этом подчеркивается: курсовые отклонения будут находиться в пределах 1-1,5% в неделю. А разница между курсами купли и продажи составит до 0,5-0,6 грн в банках и до 0,6-1 грн в обменниках.

"На протяжении 7-13 июля не стоит ожидать каких-либо сюрпризов. Курсовые изменения доллара происходят четко в пределах режима управляемой гибкости", – рассказал Лесовой.

В целом же, констатировал банкир, на рынке длится период "курсовой стабильности" – ведь "сейчас стоимость доллара не дотягивает до начального курса года в среднем на 0,5-2%". Последнее же, по словам Лесового, является положительным фактором, поскольку "снижение инфляции – это снижение давления на валютный рынок".

"Прочная гривня значительно повышает доверие граждан к чисто гривневым инструментам для сохранения средств. Например, Облигациям внутреннего государственного займа или депозитов", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, обменники не имеют права менять курс доллара в зависимости от года выпуска – банкноты, к примеру, и 1996-го, и 2013 года должны принимать по одинаковой стоимости. Если же обменник использует разные курсы, то действует вопреки законодательству. За что должен быть наказан.

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