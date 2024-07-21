Обменники готовятся заметно переписывать курс доллара: чего ожидать украинцам с понедельника

Банковский сектор ожидает в период с 22 по 28 июля существенного изменения курса наличного доллара. По прогнозам, стоимость американской валюты в банках и обменниках в это время будет находиться в рамках 40,7-42 грн. Вечером же 21 июля банки выставили курс на среднем уровне 41,35/41,9 грн (покупка/продажа). Обменники – 41,3/41,89 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке и рост в продаже.

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О курсовой ситуации OBOZ.UA рассказал начальник департаменту казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил, что ежедневные курсовые изменения ожидаются на уровне до 30-50 коп. в банках. И до 50 коп. в обменных пунктах.

Кроме того, разница курсов продаж ожидается на уровне 10-20 коп. в банках. И 30-50 коп. в обменниках.

"В последнюю неделю июля валютный рынок будет жить предчувствиями новых валютных курсов. В ближайшее время следует ожидать постепенного изменения курсовых коридоров – вполне возможно, что границы допустимых колебаний сместятся в сторону роста", – рассказал банкир.

При этом он подчеркнул: такие изменения будут медленными и с незначительными периодами роста и снижения. "Другими словами: на рынке наступит новый этап, обусловленный ростом инфляции, и он будет полностью совпадать с макропрогнозами чиновников", – резюмировал Лесовой.

Официальный курс вырос и установил рекорд

В свою очередь, Национальный банк обновил официальный курс доллара на 22 июля до 41,49 грн. Который на 7 коп. выше текущего, а также рекордный в истории Украины.

Впрочем, причин для паники нет. Ведь:

не исключено, что в ближайшее время курс пойдет вниз – как уже бывало ранее;

наличный курс уже давно превысил этот показатель.

Более того, ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается", – сказал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в банковском секторе же ожидают, что к концу 2024 года курс доллара в Украине может достигнуть 42,1 грн. А средневзвешенный курс доллара в 2024 году ожидается на уровне 40,7 грн.

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