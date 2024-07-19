Такого с долларом еще не было: официальный курс вырос и установил рекорд

Национальный банк обновил официальный курс доллара на 22 июля до 41,49 грн. Который на 7 коп. выше текущего, а также рекордный в истории Украины.

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Впрочем, причин для паники нет. Ведь:

не исключено, что в ближайшее время курс пойдет вниз – как уже бывало ранее;

наличный курс уже давно превысил этот показатель.

О повышении же рассказали в самом НБУ. Согласно его данным, предыдущий рекорд – 41,46 грн – действует с 18 июля.

Изменения курса – обычное явление

Ранее же зампредседателя регулятора Сергей Николайчук объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается", – сказал Николайчук.

Курс находиться в прогнозных рамках

В свою очередь, объяснял председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), правительство при расчетах проекта бюджета на 2024 год исходило из девальвации нацвалюты примерно на 10%. При этом к концу года курс ожидался на уровне 42,1 грн/доллар.

Соответственно, запас еще есть. А потому ничего сверхъестественного в движениях курса нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в банковском секторе также ожидают, что к концу 2024 года курс доллара в Украине может достигнуть 42,1 грн. А средневзвешенный курс доллара в 2024 году ожидается на уровне 40,7 грн.

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