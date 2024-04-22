Обменники готовятся существенно переписать курс доллара уже в ближайшие дни: чего ожидать украинцам

В ближайшее время в украинских обменниках ожидается существенное изменение курса доллара. Причем неоднородное: удешевление в продаже и удорожание в покупке. Так, в экспертной среде ожидают, что в течение 22-26 апреля стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах от 39,35 до 40,65 грн. Вечером же 22 апреля обменники выставили курс на среднем уровне 39,56/40 грн (покупка/продажа).

О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил:

основная часть обменников будет работать со спредом (разница между курсами продаж и покупки) в пределах 20-35 коп.;

"из-за значительных колебаний украинского межбанка по доллару и евро, а также скачков пары евро/доллар на внешних рынках во все дни этой недели будет наблюдаться широкая разница ценников по доллару".

Что будет в банках

Похожая ситуация, по словам эксперта, будет наблюдаться и в банках. Там, по его словам, курс наличного доллара будет колебаться в пределах от 39,2 до 40,7 грн. Вечером же 22 апреля они:

покупают валюту в среднем по 39,6 грн;

продают по 40,1 грн.

Что происходит на валютном рынке

В целом, отметил Козырев, у Нацбанка есть определенный запас прочности для поддержания стабильности гривни. Однако, подчеркнул он, для всех участников рынка "для стратегического планирования" важны результаты :

решений американского политикума о помощи

переговоров по возможной реструктуризации внешних долгов страны.

"Кроме того, Минфин достаточно успешно пока размещает свои бумаги на аукционах, что частично помогает не только латать дыры бюджета, но и подстраховывает гривню. Относительно успешное размещение облигаций Минфином на внутреннем рынке в сочетании с откачкой излишней гривневой ликвидности из-за механизма депозитных сертификатов и высоким уровнем ЗВР позволяют сейчас Нацбанку достаточно уверенно чувствовать себя на валютном рынке, имея определенный запас прочности", – резюмировал аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что средний курс доллара в Украине в 2024 году составит рекордные 41 грн. Таким образом, там ожидают девальвации украинской валюты.

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