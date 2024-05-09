Объемы впечатляют: грузовые перевозки на польской границе выросли втрое

За первые 6 дней мая объемы автомобильных грузовых перевозок на польской границе выросли до 19 134 тонн, что почти втрое больше, чем в апреле. В то время как уменьшение экспорта морским коридором привело к уменьшению ставок на перевозку водным транспортом.

Об этом сообщают аналитики Spike Brokers. " За первые 6 дней мая экспортные отправки сельскохозяйственной продукции автомобильным транспортом увеличились на 9%, до 81 тыс. тонн ", – говорится в сообщении.

Значительный рост наблюдается именно на польской границе, где объемы перевозок выросли почти в три раза с 7400 тонн в апреле до 19134 тонн в мае. Среднесуточный показатель пропуска на всех границах вырос до 13538 тонн по сравнению с аналогичным показателем в апреле, который составлял 12420 тонн за соответствующий период. Наибольший объем экспорта автотранспортом занимают сахар – 14 679 тонн и подсолнечное масло – 12 322 тонн.

В то время как экспортные отгрузки железнодорожным транспортом на сухопутных границах продолжают снижаться. В мае среднесуточный показатель передачи вагонов через западные границы составил всего 255 вагонов, что является самым низким показателем за последний сезон. На румынской границе наблюдается снижение на 46% до 25 вагонов в сутки.

В тот же период среднесуточная погрузка вагонов в портах Большой Одессы уменьшилась до 1260 в сутки. Рекордное снижение наблюдается в количестве вагонов с зерном, которые двигаются в направлении глубоководных портов. Данный показатель снизился на 1195 вагонов по сравнению с прошлой неделей и составил 6735 вагонов.

По направлению порта Измаил также наблюдается уменьшение накопления вагонов на 285 единиц. Среднесуточный показатель выгрузки вагонов с зерном в порту Измаил составляет 112 вагонов в сутки. Железнодорожный фрахт в Украине снизился на 2-4$ за тонну из-за стремительного снижения темпов экспортных отгрузок.

Уменьшение темпов экспорта из Украины также ощущается в водном транспорте. Фрахтовые ставки на костеры снизились на 1-3$ за тонну по всем направлениям из-за дефицита грузов, что влияет на снижение стоимости фрахта на баржи и крупные суда. Однако ставки на перевозку хендисайзов остаются стабильными.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в апреле Украина достигла рекордного уровня экспорта и превысила довоенные показатели. Это стало возможным благодаря морскому коридору, страхованию военных рисков и увеличению пропускной способности с Молдовой и Румынией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!