Нужно закрыть дыру в бюджете: стало известно, сколько финансовой помощи понадобится Украине в 2024-м

Украине в 2024 году понадобится $42 млрд финансовой помощи для покрытия дефицита бюджета. Сума сопоставима с потребностями бюджета-2023, который требует по $3-4 млрд внешних вливаний ежемесячно.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на ежегодном осеннем собрании Международного валютного фонда (МВФ) и Группы Всемирного банка (ВБ). При этом глава МВФ Кристалина Георгиева отметила, что потребности в помощи будут на $3 млрд выше, чем планировалось ранее.

"Международная поддержка – один из основных факторов, который помог Украине выстоять против полномасштабной российской агрессии. Дефицит бюджета в следующем году составит около 21% ВВП", – заявил Шмыгаль.

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Он уточнил, что все налоговые поступления Украина направляет на финансирование обороны, т.к. международные гранты и кредиты нельзя использовать на эти нужды. Поэтому финансирование от партнеров призвано обеспечить выплаты пенсий, зарплат учителям и врачам, а также организацию помощи тем, чье жилье разрушила РФ.

"Мы определили, что потребности на следующий год будут немного выше, чем мы первоначально предполагали, примерно на $3 млрд. Я твердо верю, что наши инвестиции в Украину – это не благотворительность. Это инвестиции", – добавила Георгиева.

Она также подчеркнула, что Украина проводит структурные реформы. Отдельно Георгиева отметила снижение инфляции до однозначного числа (7,1% год к году по итогам сентября), которое свидетельствует о финансовой и макроэкономической стабильности Украины.

Напомним, с начала 2023 года финансовая помощь Украине составила $32,6 млрд, а с 24 февраля 2022 года – $63,7 млрд. В целом в 2023 году Украина рассчитывает получить более, $42 млрд.

Как сообщал Oboz.UA, по словам экономистов, Украина должна пройти три этапа восстановления. Первый этап уже начался и продлится до 2025 года.

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