Украинцам назвали новые размеры пенсий и минималки на 2027-й: ниже черты бедности

В Украине в 2027 году минимальная пенсия вырастет с 2595 до 2878 грн. При этом уже по состоянию на июль 2026 года фактический прожиточный минимум (черта бедности) для пенсионера достигает 7455 грн. То есть абсолютное большинство украинцев на заслуженном отдыхе останутся за чертой бедности.

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Такие показатели заложены в проект бюджета на 2027 год. Минимальная зарплата в 2027 году вырастет на 10,4% – с 8647 до 9546 грн. И это при том, что по состоянию на июль фактический прожиточный минимум для работающих составляет 12105,1 грн.

То есть за чертой бедности останутся также те украинцы, которые работают полный рабочий день и получают минимальную зарплату.

Категория Фактический прожиточный Трудоспособные 12 105,1 Пенсионеры 7 455 Дети до 6 лет 7 854,7 От 6 до 18 лет 9 997,7

Фактический прожиточный минимум в Украине – это рассчитанная Минсоцполитики стоимость базового набора продуктов, товаров и услуг по текущим рыночным ценам Госстата. Хотя этот показатель ежемесячно отражает реальные расходы на жизнь и уровень бедности, для назначения государственных социальных выплат и пенсий используется заниженный прожиточный минимум, утвержденный в законе о Государственном бюджете.

Парламентарии (в частности, профильный комитет Верховной Рады) выдвигали альтернативные предложения к бюджетной декларации – поднять планку выше (например, минимальную зарплату до 11 000 грн, а пенсию до 6 500 грн), однако правительство при доработке базовых проектов опирается на ограниченные ресурсы госбюджета, экономические риски и зависимость от международной финансовой помощи.

Показатели по-прежнему носят прогнозный характер и будут окончательно утверждены непосредственно при принятии Закона о Государственном бюджете на 2027 год.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма недостаточна, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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