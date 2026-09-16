У беженцев из Украины осталось 4 дня: банки передадут стране ЕС данные обо всех счетах

Германия начнет получать данные о банковских счетах украинцев, проживающих в стране и имеющих статус налоговых резидентов. Налоговые органы (Finanzamt) и социальные службы узнают о наличии средств в украинских банках уже 30 сентября.

Видео дня

Как сообщает Ausnews, обмен финансовой информацией будет осуществляться в соответствии с международным стандартом CRS (Common Reporting Standard). Банки Украины будут передавать соответствующую информацию в автоматическом режиме и без непосредственного участия владельцев счетов.

Какие данные получат немецкие ведомства

Само по себе ведение счета за рубежом является абсолютно законным. Передаче подлежит расширенный перечень персональных и финансовых данных:

личные данные: имя, фамилия, адрес проживания, дата рождения, украинский ИНН и немецкий Steuer-ID;

имя, фамилия, адрес проживания, дата рождения, украинский ИНН и немецкий Steuer-ID; реквизиты: название банковского учреждения и номер счета в формате IBAN;

название банковского учреждения и номер счета в формате IBAN; финансовая информация: остаток средств на счете на конец года, а также любые начисленные доходы (проценты по депозитам, дивиденды и т. п.).

Система будет автоматически сопоставлять полученные данные, что позволит контролирующим органам Германии видеть полную картину финансового положения резидентов.

Что нужно сделать украинцам

Требования различаются в зависимости от социального и экономического статуса.

Получатели социальной помощи (в частности, Bürgergeld, AsylbLG)

Необходимо самостоятельно сообщить в свой Jobcenter или Sozialamt о наличии украинского счета и предоставить выписки. Если информация поступит автоматически через CRS без предварительного декларирования, это может квалифицироваться как умышленное сокрытие доходов и мошенничество, что влечет за собой требование вернуть выплаты и уплатить штраф.

Официально трудоустроенные и предприниматели

Отдельных заявлений подавать не нужно – достаточно включить полученные зарубежные доходы (например, проценты по вкладам) в ежегодную налоговую декларацию.

Эксперты советуют украинцам в Германии до 30 сентября проверить актуальность своих анкетных данных и налогового статуса в приложениях украинских банков, а также самостоятельно урегулировать вопросы декларирования имеющихся счетов с немецкими ведомствами.

Как уже сообщал OBOZ.UA, немецкие СМИ опровергли ложь депутата немецкого Бундестага от пророссийской партии "Альтернатива для Германии" Рене Шпрингера о том, что только 27,1% украинцев, которым предоставили статус временной защиты в его стране, работают. Согласно официальным данным, этот показатель почти в 1,5 раза выше и ежемесячно растет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!