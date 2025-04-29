Новые возможности для бизнеса и полный доступ на рынки: правительство Украины приняло историческое соглашение с ОАЭ

Правительство Украины ратифицировало соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами. Это стало еще одним шагом навстречу либерализации доступа к рынкам товаров и услуг и начатию режима свободной торговли между двумя странами.

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Как сообщили в Министерстве экономики, подписание соответствующего законопроекта состоялось 29 апреля. Следующий шаг – передача документа Верховной Раде для дальнейшего рассмотрения.

Соглашение предусматривает создание режима свободной торговли между двумя странами путем либерализации доступа к рынкам товаров и услуг. В частности, для украинских товаров предусмотрена полная либерализация доступа на рынок ОАЭ.

Как отметила первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, реализация Соглашения откроет новые возможности для украинского бизнеса, учитывая роль ОАЭ как ключевого экономического, торгового и финансового хаба в регионе. По ее словам, документ охватывает почти всю товарную номенклатуру двусторонней торговли и будет способствовать росту экспорта благодаря снижению тарифных барьеров.

Ожидается рост экспорта в таких отраслях как металлургия, пищевая промышленность (в том числе мукомольная продукция и растительное масло), а также металлические изделия. ОАЭ также отменили ограничения на долю иностранного капитала для украинских компаний – с 49 до 70%, а в отдельных секторах, таких как коммерческие услуги, строительство, образование, здравоохранение и бухгалтерия – до 100%. В свободных экономических зонах украинские предприятия смогут полностью владеть бизнесом.

Соглашение открывает новые возможности в сфере цифровой торговли. В частности, отменены пошлины на электронный контент и передачу данных, введены обязательства по защите персональных данных, цифровых платежей и обеспечению прозрачных правил развития цифровой экономики.

Соглашение не будет применяться к временно оккупированным территориям Украины до момента полного восстановления контроля над ними. Документ вступит в силу через 60 дней после обмена последними письменными нотами между сторонами о завершении необходимых процедур.

Как уже сообщал OBOZ.UA, соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве двух стран было заключено в ходе официального февральского визита президента Украины Владимира Зеленского в ОАЭ. Эмираты стали первой страной Залива, с которой Украина заключила такое соглашение.

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