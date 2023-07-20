Нефть подорожала на фоне процессов, просиходящих в США – Reuters

Нефть на мировых рынках подорожала. По состоянию на 06:45 по Гринвичу, сентябрьские фьючерсы марки Brent выросли на 6 центов – до 79,52 доллара за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 5 центов – до 75,4 доллара за баррель.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: среди причин причиной такой такой фактически ценовой стабильности являются процессы, происходящие в США. В частности, связанные с сокращением их запасов нефти и нефтепродуктов – оно оказалось меньше ожидаемого.

Кроме того, рассказывают аналитики, на стоимость нефти также влияет ситуация со спросом на ресурс в Китае. Дело в том, что, объясняется:

Китай является крупнейшем в мире покупателем сырой нефти;

на каком уровне будет его спрос на ресурс неясно – по причине замедления экономики страны.

Грядут тяжелые времена?

В то же время, отмечают аналитики, на фоне "неоднозначного прогноза мирового спроса в ближайшие несколько недель", мировык цены на сырую нефть "могут столкнуться с трудностями". Дело в том, что, общий спрос представляет собой смешанную картину с:

более высоким запросом на бензин и авиационное топливо;

более слабым на нефтехимию и дизельное топливо.

Поставки российской нефти морем резко снизились

Тем временем, через несколько месяцев после отчетов о падении добычи нефти в России проявились первые признаки сокращения объемов транспортировки ресурса. Что ставит под угрозу доходы Кремля от экспортных налогов.

Так, средние отгрузки нефти из портов РФ за 4 недели июня-июля значительно ниже среднего февральского уровня. А поступления в военную казну Кремля от экспортной пошлины на нефть упали на 29% – до 43 млн долларов за семь дней до 9 июля.

Средний доход за четыре недели также сократился. Падение составило 4 млн долларов – до 49 миллионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем Россия активно пытается повысить мировые цены на нефть – чтобы компенсировать прибыль Кремля, утраченную из-за санкций. Для этого РФ намерена специально сократить экспорт нефти в августе.

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