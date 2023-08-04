Нефть подорожала из-за России и Саудовской Аравии – Reuters

Нефть на мировых рынках подорожала. По состоянию на 06:09 по Гринвичу октябрьские фьючерсы марки Brent выросли в цене на 2 цента – до 85,16 доллара за баррель, а сентябрьские марки West Texas Intermediate (WTI) – на 9 центов, до 81,64 доллара.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. Отмечается: в целом, цены повышаются уже 6 недель подряд – после того, как Саудовская Аравия и Россия объявили о сокращении добычи.

При этом, подчеркивается, от своей политики эти страны отказываться не намерены. Так:

Саудовская Аравия 3 августа продлила добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки до конца сентября;

Россия объявила о сокращении экспорта в сентябре на 300 тыс. баррелей в сутки.

"Продление сокращения добычи Саудовской Аравии и позиции России в преддверии встречи организации стран-экспортеров нефти ОПЕК+ вызвали опасения по поводу поставок. И повлияли таким образом на стоимость ресурса", – говорится в сообщении.

США могут повлиять на стоимость нефти

Впрочем, отмечается, есть все основания предполагать, что в будущем цены на нефть снизятся – даже при сокращении предложения ресурса. Поспособствовать этому может ситуация, сложившаяся в США.

"Последние данные из Штатов свидетельствуют о напряженности на их рынке труда и замедлении экономического развития сектора услуг. Это может привести к сдерживанию спроса на нефть и снижению цен на нее – даже при сокращении предложения", – объяснили аналитики.

Роль Европы

На снижение спроса – а с ним и цен – может повлиять и ситуация в Европе. По словам авторов материала, в июле спад деловой активности в еврозоне ухудшился больше, чем предполагалось ранее. В связи с чем "Банк Англии повысил процентную ставку до 15-летнего максимума".

"Повышенная стоимость ссуд для предприятий и потребителей может замедлить экономический рост. И снизить спрос на нефть", – пояснили эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем 24 июля, вступил в силу запрет на доступ в порты ЕС танкеров, которые переваливают нефть РФ и подозреваются в нарушении ценового потолка. Это расширение нефтяных ограничений в отношении России предусмотрено 11-м пакетом санкций против агрессора.