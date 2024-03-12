Россия рекордно нарастила морской экспорт нефти: куда ее везут

Российский экспорт нефти морскими путями подскочил до самого высокого уровня в 2024 году. Основными покупателями нефти из РФ стали Китай и Индия, а среди потребителей на западе российское сырье получает только Турция. В ЕС нефть из России по-морю не поступает, по крайней мере напрямую.

Об этом говорится в материале Bloomberg. Общий объем морского экспорта нефти из РФ вырос до 3,7 млн баррелей в день за прошедшую неделю. Рост поставок произошел после того, как возобновилась работа ключевого для РФ тихоокеанского порта Козьмино. До этого грузовые операции усложнял шторм.

Отмечается, что цены на российскую нефть не упали, даже несмотря на увеличение поставок и санкции "Большой семерки". Наоборот, стоимость российского сырья находится на максимальном уровне с октября-2024, что позволяет Кремлю активно зарабатывать средства для финансирования агрессивной войны в Украине, отмечает агентство.

Основными покупателями российской нефти остаются страны Азии, особенно Китай и Индия. Морской экспорт сырья из РФ в Азию вырос до 2,92 млн баррелей в сутки, причем 1,37 млн баррелей в день направлялось в Китай. В Индию отправлялось в среднем по 1,08 млн баррелей в день.

А вот морской экспорт российской нефти в страны ЕС полностью прекратился. После остановки отгрузок в Болгарию в конце 2023 года Турция осталась единственным рынком для поставок из западных портов России.

Экспорт в Турцию в последнюю неделю стабильным на уровне около 417 тыс. баррелей. Это значительно меньше, чем покупают у РФ Индия и Китай, хотя и потребности Турции в нефтяном сырье значительно ниже, чем у стран Азии.

При этом следует понимать, что статистика не учитывает поставки российской нефти, смешанной с сырьем, например из Казахстана. Так, казахстанская нефть смешивается с нефтью российского происхождения для создания отдельного экспортного сорта, на который не влияет ценовой потолок G7.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, российские нефтеперерабатывающие мощности временно сократились из-за многочисленных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам по всей России. Это может привести к росту цен на бензин и другие товары повседневного потребления накануне прошедших в РФ 15-17 марта президентских выборов.

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