"Не время ослаблять санкции против России": решение Великобритании шокировало ЕС

Решение Великобритании ослабить энергетическую блокаду России вызвало искреннее удивление и разочарование в Европейском Союзе. Это стало для европейцев полной неожиданностью – на недавней встрече министров финансов стран G7 это не обсуждалось.

Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе 21 мая заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, сообщает "Радио Свобода". Еврокомиссар собирается как можно скорее обсудить этот вопрос с британской стороной.

Почему Брюссель возмущен

Возмущение Еврокомиссии вызвано тем, что поступок Лондона полностью противоречит нынешнему курсу западных союзников. Буквально за несколько дней до этого на встрече G7 министры финансов согласовали позицию по усилению санкционного давления на Кремль.

"Сейчас не время ослаблять санкции против России, потому что Россия фактически выигрывает от войны в Иране, получая значительные сверхприбыли из-за более высоких цен на энергоносители. Поэтому важно сохранять санкции и, если уж на то пошло, усиливать их в нынешней ситуации", – подчеркнул Валдис Домбровскис.

Брюссель не собирается отступать от выбранного курса и продолжит настаивать на усилении санкций. Этот вопрос собираются поднять на ближайших двусторонних контактах с Великобританией.

Что предшествовало

Накануне правительство Соединенного Королевства смягчило ряд экономических ограничений, действовавших в отношении энергетического сектора РФ. В частности:

разрешило ввоз дизельного и авиатоплива, произведенных из российской нефти ;

; выдал временную лицензию на морскую перевозку сжиженного природного газа (СПГ) из российских проектов "Сахалин-2" и "Ямал СПГ", которая будет действовать до 1 января 2027 года.

Причиной решения в Лондоне назвали желание смягчить рост цен на британском рынке из-за конфликта на Ближнем Востоке. Впрочем, разрешение по дизелю и авиатоплива последовало за аналогичным решением США.

После того, как правительство Британии столкнулось со шквалом критики, министр торговли Крис Брайант извинился за это "неуклюжее" решение. Он заверил, что действие лицензии будет приостановлено как можно скорее.

"Мы неуклюже повели себя и это полностью моя вина, и я прошу прощения: мы создали неправильное впечатление о том, что пытаемся сделать", – сказал Брайант.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа продлила действие исключения из санкций на российскую нефть. После того, как разрешение на закупку ресурса завершилось 16 мая, его продлили еще на 30 дней.

