В соседней с Украиной стране угрожают останавливать поезда с украинским зерном: что произошло

Сотрудники молдавской железной дороги угрожают останавливать грузовые поезда с украинским зерном. Таким образом, они пытаются добиться от правительства своей страны выплаты долгов по зарплате.

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Об этом сообщает RAIL.Insider, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что с начала 2025 года работники ГП "Железная дорога Молдовы" уже несколько раз выходили на акции протеста, поскольку они уже более шести месяцев не получают заработную плату.

Последний протест прошел 14 февраля в Кишиневе, Бельцах, Унгене, Окнице, Басарабяске и Джурджулештах, где расположены ключевые железнодорожные узлы страны. Чтобы привлечь внимание власти к своим проблемам, протестующие угрожали, в частности, перекрыть железнодорожные пути и остановить поезда с украинским зерном.

На сегодняшний день задолженность Молдовы перед железнодорожниками превышает 200 млн леев (примерно $11,3 млн). Поэтому они требуют погасить задолженность, согласно закону, возместить ущерб, вызванный задержкой зарплаты, и повысить минимальную зарплату до 5500 леев.

В противном случае протестующие угрожают досрочно расторгнуть действие своих трудовых договоров. Это не только значительно усложнит работу молдавской железной дороги, но скажется на Украине. В частности, на реализации совместных инфраструктурных проектов в части усовершенствования логистических маршрутов перевозки украинской сельскохозяйственной продукции в рамках реализации инициативы ЕС-Украина "Пути солидарности".

Как уже сообщал OBOZ.UA, в конце февраля в ряде стран Европейского Союза, в частности, в Чехии, Словакии, Венгрии и Австрии, прошли протесты против импорта аграрной продукции из Украины. В частности, протестующие требовали отменить торговые преференции для таких товаров.

Протестующие заблокировали некоторые трансграничные переходы. Они выразили поддержку оказания помощи украинским фермерам, но подчеркнули, что она предоставляется за счет европейского сельского хозяйства, а также назвали соглашение с Украиной нечестным, поскольку для европейских фермеров ужесточаются требования по использованию пестицидов.

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