"Не только про экономику": Зеленский озвучил, сколько стран помогла накормить Украина благодаря зерновому коридору

Украина продолжает заботиться о глобальной продовольственной безопасности, несмотря на постоянные атаки России на порты, из которых осуществляется экспорт зерна. В частности, за 1,5 года работы морского коридора было транспортировано уже 100 млн тонн грузов в 53 страны Азии, Африки, Европы и Америки.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил: результаты работе морского зернового коридора ощущает не только Украина, но и все страны, которые получают наше продовольствие.

"Результат ощущается не только в Украине, но и в соответствующих странах, потребляющих наше продовольствие. Украина, защищая себя в этой войне, заботится и о глобальной продовольственной безопасности благодаря работе морского коридора. Потому что устойчивость нашей морской отрасли – это не только про экономику, но и про защиту человечности", – заявил президент Украины.

Зеленский поблагодарил всех, кто причастен к обеспечению работы зернового коридора. Особенно украинских защитников, которые "обеспечили возвращение свободного мореходства и изгнание российского военного флота".

Экспортный коридор был организован после выхода России из Черноморской зерновой инициативе летом 2023 года. Изначально ВМС Украины объявили временные коридоры для торговых судов в Черном море – из портов Одессы, Черноморска, Пивденного.

После появились и постоянные маршруты. На протяжении всего времени работы зернового коридора Россия активно атакует ракетами и дронами украинские порты, и не только черноморские, но и дунайские – Рени и Измаил.

Несмотря на это, в начале 2024 года работа зернового коридора в Черном море достигла довоенных показателей. "Подавляющее большинство грузов – это зерно, которого так не хватает на так называемом Глобальном Юге", – отмечал ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина планирует создать продовольственный хаб в Египте. Предполагается, что это поможет нашей стране выйти на африканские рынки с продукцией с добавленной стоимостью – макаронными изделиями, мукой и т.д. Такой экспорт выгоднее, чем продажи зерна в виде сырья.

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