Украина собралась кормить Африку макаронами и другой едой: где построят продовольственный хаб

Украина планирует создать продовольственный хаб в Египте. Предполагается, что это поможет нашей стране выйти на африканские рынки с продукцией с добавленной стоимостью – макаронными изделиями, мукой и т.д. Такой экспорт выгоднее, чем продажи зерна в виде сырья.

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О таких плана сообщили в Министерстве агарной политики и продовольствия Украины. В частности, тему строительства хаба обсудил глава ведомства Виталий Коваль с Валидом Гамальальдином, главой госадминистрации Экономической зоны Суэцкого канала (SCZone), объединяющей шесть портов.

Отмечается, что Коваль и посол Украины в Египте Николай Нагорный уже осмотрели портовую инфраструктуры. Также они ознакомились с локациями, в которых украинский бизнес может разместить свои мощности – это элеваторы, логистические центры, складские помещения.

"Украинская продукция должна выходить на африканские рынки по добавленной стоимости. Это позволит зайти на внутренний рынок Египта и экспортировать уже готовую продукцию – муку, макароны, другие пищевые продукты – в страны, с которыми Египет имеет зону свободной торговли", – отметил Коваль.

Он напомнил, что SCZone – это особая экономическая зона в Египте, созданная в 2015 году с целью привлечения иностранных инвестиций в страну. Она занимает площадь более 461 кв. км и расположена вдоль восточного и западного берегов Суэцкого канала.

В зону входят такие порты: Айн-Сукхна, восточный и западный порты Порт-Саид, западная Кантара, Порт Адабия (порт Ариш), Порт Эль-Тор (Восточная Исмаилия). SCZone позволяет:

создавать производственные площадки и индустриальные зоны по налоговым и таможенным льготам ;

; использовать упрощенные механизмы регистрации и таможенного оформления;

получить доступ к большому рынку – более 1,3 млрд потребителей в странах Африки и арабского мира.

При этом ранее Украина уже предлагала Оману рассмотреть возможность создания продовольственного хаба для украинской продукции и ее дальнейшего продвижения на рынки государств восточной Африки. Также наша страну рассматривала Гану, Сенегал и Нигерию для создания зерновых хабов в Африке. Впрочем, до сих пор ни один из подобных проектов не был реализован.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина также налаживает экономические связи с Сирией, где пал диктаторский режим Башара Асада. В частности, в январе Украина направила в Сирию первую партию муки.

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