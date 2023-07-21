НБУ запустил в оборот новые 1000 грн: как выглядит купюра

Нацбанк выпустил в оборот новые купюры в 1000 грн. Специальный дизайн для них не разрабатывали: новые банкноты образца 2019 года, но от других они отличаются подписью главы НБУ – на них расписался нынешний руководитель регулятора Андрей Пышный.

Видео дня

Об этом сообщили в самом Национальном банке. Там отметили: новые купюры вводятся на замену изношенных и поврежденных банкнот.

"В рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения банкнотами номиналом 1 000 гривен на замену изношенных и поврежденных банкнот, Нацбанк с 20 июля 2023 выпускает в обращение банкноты номиналом 1 000 гривен образца 2019 года – с подписью Председателя Национального банка Украины и отражением на них года выпуска", – говорится в сообщении.

При этом в Нацбанке подчеркнули: новые находятся в обороте вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска. А потому они их прием является обязательным "без каких-либо ограничений на всей территории Украины" всеми:

физическими;

юридическими лицами.

Терминалы крупного банка не принимали купюры в 1000 грн

Тем временем, терминалы ПУМБ временно не принимали купюры номиналом 500 и 1 000 грн. На проблему обратил внимание пользователь сайта " Минфин" под ником para53. Он рассказал, что столкнулся с ней при попытке пополнить карточку через терминал в отделении банка.

В самом же ПУМБе объяснили: невозможность пополнения карты через терминалы купюрами в 500 и 1000 грн является средством предосторожности. Таким образом в банке хотят защититься от поврежденных банкнот этого номинала.

"В денежном обращении Украины появились банкноты номиналом 500 и 1000 грн, поврежденных во время чрезвычайного режима. Банкноты были повреждены с помощью дрели. Поэтому службой безопасности банка было принято решение ограничить количество купюр до 1 шт. для пополнения одной транзакции", – сообщили в банке.

В то же время, рассказали там OBOZREVATEL, банк принимает все банкноты, которые соответствуют требованиям НБУ. Независимо от номинала.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в НБУ подчеркнули, что не намерены отменять наличные деньги в Украине и переводить таким образом все расчеты в безнал. Там объяснили: отказ от налички невозможен в т.ч. в связи с войной и военным положением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!