Отказ от наличной гривни: в НБУ сделали заявление

Нацбанк не намерен отменять наличные деньги в Украине и переводить таким образом все расчеты в безнал. Тем не менее, работа над цифровой версией национальной валюты – е-гривней – идет. Ожидается, что эта версия нацвалюты будет функционировать как дополнение к наличным средствам, хранящимся на счетах.

Видео дня

"Полный отказ от наличных расчетов в Украине сегодня невозможен. Национальный банк не имеет целью запрещать использование наличных средств", – рассказали в НБУ ЭП.

Там объяснили: отказ от налички невозможен в т.ч. в связи с войной и военным положением. Ведь, отмечается, в таких условиях украинцы должны:

иметь доступ к наличным;

удовлетворять таким образом свои базовые потребности "даже при наступлении возможных критических событий – блэкаутов, военных действий и т.п.

Что предшествовало

О возможной отмене наличных денег в Украине заявил в конце июня замглавы Офиса президента Украины Ростислав Шурма. Он выразил уверенность, что это позволит сократить часть теневой экономики и количество взяток.

Впрочем, отметил Шурма, конкретных решений пока нет и все находится на стадии обсуждения. "Мы анализируем такой опыт и сценарий перевода экономики на кешлесс", – сказал замглавы Офиса президента.

До этого же первая заместительница главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что банковская система Украины готова к полному отказу от наличных расчетов. Однако о внедрении этого говорить рано, ведь:

такая практика еще не внедрялась ни в одной стране мира – "даже в суперразвитых европейских странах сохраняется определенный объем наличных денег в обращении";

возможны негативные последствия.

Объясняя последнее, Рожкова отметила: речь о "негативных практиках, когда объем наличных денег сокращался до минимальных уровней и населению это не нравилось".

Что будет с е-гривней

В настоящее время е-гривня находятся на этапе пилотного проекта, напоминают авторы материала. В частности, НБУ проводит :

тестирование технологической основы электронных денег;

анализ потенциального влияния запуска е-гривни на макроэкономическую и финансовую стабильность.

"Решение о целесообразности широкомасштабного выпуска е-гривни в Украине на сегодняшний день не принято. В то же время, Национальный банк будет подходить к вопросу широкомасштабного выпуска собственной цифровой валюты взвешенно и учитывая, в частности, потенциальное влияние от ее внедрения на финансовую систему государства", – рассказали в НБУ.

При этом отметили: решение о целесообразности широкомасштабного выпуска е-гривни в Украине будет приниматься по результатам указанного пилотного проекта. Ожидается, что оно принято в начале 2025 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, с января по май 2023 года украинские банки заработали рекордные 53,59 млрд грн, что в 2,2 раза превышает показатель соответствующего периода 2021 года. Почти половину этой суммы – 47,5% – заработал ПриватБанк: на его долю пришлось 25,48 млрд грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!