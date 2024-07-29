НБУ выпустил 5 грн с уникальным дизайном: как выглядят новые деньги

НБУ ввел в оборот новую памятную монету в 5 грн. Она входит в серию "Бессмертная моя Украина" и посвящена труду медицинских работников Украины.

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Об этом сообщили в самом регуляторе. Там отметили:

монета изготовлена из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка);

ее диаметр – 3,5 см;

вес – 16,5 г.;

тираж – до 50 тис. шт.

"Кадры современной Украины – это врач, только что делавший операцию четырехмесячному малышу, а после удара российской ракеты в окровавленной одежде разбирает завалы. Важно, чтобы такие истории украинцев – невероятных и сильных – звучали и оставались в памяти. Они не ищут славы, но как никто заслуживают признания. Именно им мы посвящаем новую памятную монету", – говорится в сообщении.

Как выглядит новая монета

На аверсе (лицевой стороне) монеты изображена стилизованная полоска бинта, на которой проступила кровь в форме абриса территории Украины. В НБУ отмечают, что узор символизирует "незаживающая рана в сердце каждого украинца".

Также вверху на зеркальном фоне отчеканена надпись "Украина", справа от нее расположен малый Государственный Герб. Под бинтом внизу справа – номинал монеты и год чеканки, слева – логотип Банкнотно-монетного двора НБУ

На реверсе (обратной стороне) смоделированы пересекающиеся полоски бинта. "Они словно изолируют рану, накрытую рукой медика, который исцеляет и утоляет боль. Это символизирует самоотверженность и профессионализм медицинских работников, борющихся за жизнь людей в самых сложных обстоятельствах", – заявили в НБУ.

Где можно купить монету

Продажа монеты стартует 30 июля 2024 в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. Кроме того, продавать ее будут в банках-дистрибьюторах:

Укргазбанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как сообщал OBOZ.UA, также Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету в 5 грн. Она посвящена она многоцелевому беспилотному авиационному комплексу "Аист-100", с 2021 года официально принятому на вооружение Вооруженных Сил Украины.

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