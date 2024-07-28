НБУ выпустил "новые деньги": как выглядят 5 грн с уникальным дизайном

Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету в 5 грн. Она посвящена она многоцелевому беспилотному авиационному комплексу "Аист-100", с 2021 года официально принятому на вооружение Вооруженных Сил Украины.

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Об этом сообщили в самом Нацбанке. Там отметили: тираж монеты составил 75 тыс. штук.

Как выглядит новая монета

На аверсе (лицевой стороне) монеты смоделировано стилизованное изображение с монитора управления полетом беспилотника "Аист-100", где на степных дорогах отражены обнаруженные враждебные цели – танки. В центре – абрис планера комплекса, "воплощающий технологический прогресс и инновационный потенциал Украины".

На реверсе (обратной стороне) изображен планер разведывательного комплекса в полете. Над ним – стилизованный абрис птицы аиста, "символизирующий мир и спокойствие, обеспечиваемые благодаря бдительности "Аиста-100".

"В нижней части композиции вид земной поверхности с условной схемой визуального исследования маршрута полета беспилотника, отражающего стратегическое видение и планирование. Стилизованная вертикальная и горизонтальная шкалы символизируют способность комплекса определять координаты целей и корректировать огонь артиллерии", – рассказали в НБУ.

Где можно купить монету

Реализация новой монеты проводится в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Кроме того, продавать ее будут в банках-дистрибьюторах:

Укргазбанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как сообщал OBOZ.UA, также НБУ ввел в обращение новую памятную монету номиналом 5 грн, которую посвятил труду медицинских работников Украины. Ее продажа откроется с 30 июля. Монета входит в серию "Бессмертная моя Украина".

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