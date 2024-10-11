Переименование копеек в шаги уже началось: НБУ внес пакет законопроектов. Документ

Национальный банк Украины (НБУ) подал в Верховную Раду пакет законопроектов о смене названия разменной монеты с "копейки" на "шаг". И просит вынести их на рассмотрение парламента.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он также опубликовал соответствующее обращение главы Нацбанка Андрея Пышного на имя спикера ВР Руслана Стефанчука.

Согласно документу, регулятор просит парламент поддержать инициативу о переименованию украинской разменной монеты с "копейка" на "шаг". Целью этого, отмечается, является:

возврат исторической справедливости;

разрыв последние связи, которые объединяют украинскую валюту с российской;

окончательное завершение денежной реформы.

"Важно, что принятие таких законодательных изменений не предусматривает затрат, в частности производственного или организационно-технического характера со стороны Национальный банк. Чеканка розничных украинских шагов не будет предусматривать мгновенное изъятие копеек, которые находятся в обращении, а следовательно, при условия планирования достаточного переходного периода, не повлечет за собой никаких волнений со стороны населения или бизнеса", – говорится в обращении.

Сколько копеек будет в 1 шаге

Ранее же в самом регуляторе отметили: соотношение между "копейкой" и "шагом" будет равно 1:1. То есть переоценка монет не состоится.

При этом подчеркивается: в будущем Национальный банк намерен разработать дизайн и определять порядок введения в обращение "шагов". А также порядок и сроки изъятия из обращения "копеек".

Обмен копеек на шаги не будут проводить

Вместе с тем в Нацбанке отметили, что не планируют специально из-за смены названия изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги. Соответственно:

копейка и шаг будут в обращении параллельно;

гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги.

"Это позволит избежать дополнительных расходов, связанных с утилизацией копеек и изготовлением шагов для их замены. Постепенный ввод в обращение монет, номинированных в шагах, в рамках планового выпуска не повлияет на инфляцию, поскольку не предполагается увеличение объемов наличных денег в экономике" , – рассказали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в настоящее время в украинском денежном обороте находятся миллиарды монет. К примеру, номиналом в 50 копеек – 1,35 млрд штук. При этом на 2025 год НБУ запланировал чеканку 20 млн новых монет, которые, надеются там, будут называться шагами.

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