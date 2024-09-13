В НБУ рассказали, какие копейки заменят на шаги первыми: хотят выпустить сразу 20 млн монет

В украинском денежном обороте находятся миллиарды монет. К примеру, номиналом в 50 копеек – 1,35 млрд штук. При этом на 2025 год НБУ запланировал чеканку 20 млн новых монет – которые, надеются там, будут называться "шагами".

Видео дня

Об этом сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный. Он отметил: монет в 10 копеек в украинском обороте находится 4,1 млрд штук.

"На следующий год, в рамках нашего абсолютно привычного процесса поддержки наличного обращения на замену изношенных и выведенных из обращения, НБУ должен отчеканить 20 млн монет номиналом 50 копеек. Я бы очень хотел, чтобы эти 20 млн монет, это уже были бы 50 украинских шагов", – сказал Пышный.

При этом он подчеркнул: переименование украинских монет в "шаги" является важным атрибутом украинского государственного суверенитета. Ведь "копейки" сохранились только в России, Беларуси и непризнанном Приднестровье.

В то же время, напомнил Великолепный, в 1991 году была отчеканена партия украинских монет, которые назывались именно "шагами". Однако попасть в оборот они не смогли.

"У Украины есть украинское название разменной монеты, которая своими корнями еще уходит в XVII веке. Украинская Народная Республика в 1918 году опубликовала шаги. Напечатала, а не отчеканила. Экономически наша страна тогда не могла себе позволить чеканить монету, а очень хотели действительно иметь этот атрибут национальной идентичности. Затем последовала борьба ОУН-УПА, и денежная цифра этих организаций предусматривала именно шаг как разменную монету. Как я уже сказал, в 1991 году была отчеканена первая партия шагов, которая не получила возможности попасть в обращение", – рассказал глава НБУ.

Украинцы считают, что переименование монет несвоевременно

В то же время, согласно опросу, проведенному одним их популярных месенджеров, 57% украинцев считают несвоевременной замену названия "копейка" на "шаг". При этом:

полностью поддерживают идею 24%;

отнеслись к идее с безразличием – 19%.

Как сообщал OBOZ.UA, первые монеты с названием "шаг" вместо "копейка" могут появится в Украине уже в первой половине 2025 года. Однако для этого соответствующий законопроект должен быть поддержан народными депутатами в 2024-м.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!