НБУ утвердил перечень важнейших платежных систем. Официальный список

В Украине утвердили важнейшие платежные системы. Как и раньше, единственной системно важной является Система электронных платежей (СЭП) Нацбанка.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины. В перечень важных платежных систем НБУ включил:

"Visa" (США);

"MasterCard" (США);

"PrivatMoney" (АО КБ "ПриватБанк", Украина);

"NovaPay" (ООО "НоваПей", Украина);

"Финансовый мир" (ООО "Украинская платежная система").

Кроме того Нацбанк опубликовал перечень важных операторов платежных услуг. В него регулятор включил:

ООО "ЭйСи ДиСи Процессинг";

ЧАО "Украинский процессинговый центр";

ТОВ "ТАС ЛИНК".

Что означает "важность" и какое распределение ролей в системе

Национальный банк ежегодно распределяет объекты платежной инфраструктуры по категориям важности по итогам их деятельности в течение предыдущего года. Это происходит для усиления контроля за их надежностью. Такими критериями являются объемы операций и виды услуг финучреждений, которые они предоставляют.

Нацбанк устанавливает повышенные требования к важным объектам платежной инфраструктуры. К этим требованиям входит непрерывности деятельности, управления и организации деятельности и системное управление рисками.

По классификации НБУ, "важность" – критичность платежной системы для стабильности финансовой системы. Насколько сбой в работе может повлиять на банки, бизнес и расчеты в стране.

Системно важная – остановка такой системы может парализовать значительную часть платежей в стране, то есть это самый высокий уровень критичности. В Украине единственной системно важной является Система электронных платежей Нацбанка.

Важная система – имеет существенное влияние на рынок, но риск системного коллапса ниже.

В свою очередь важные операторы платежных услуг – процессинговые и ИТ-компании, которые обеспечивают техническую обработку платежей. Среди их функций – обрабатывают карточные операции, обеспечивают соединение между банками и платежными системами и поддерживать работу POS-терминалов и онлайн-платежей. Если остановится оператор – могут "лечь" карточные платежи, но система продолжит функционировать.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что НБУ утвердил список системных банков. Банкротство таких банков может нанести большой вред финансовой системе или даже вызвать крах банковского рынка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!