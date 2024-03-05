НБУ утвердил список системных банков: полный перечень

В Украине утвердили список системно важных банков на 2024 год. Их все еще насчитывается 15, последним в перечень добавился "Креди Аргиколь" еще год назад.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ). Таким образом, в список системных с марта 2024 года входят такие банки:

А-банк;

Сенс Банк;

Креди Агриколь Банк;

Кредобанк;

ОТП банк;

Ощадбанк;

Південний,

ПриватБанк;

ПУМБ;

Райффайзен банк;

Таскомбанк;

Укргазбанк;

Укрэксимбанк;

УкрСиббанк;

Универсалбанк.

Считается, что банкротство таких банков может нанести большой вред финансовой системе или даже привести к краху банковского рынка. Поэтому НБУ особенно внимательно следит за финансовым положением системных банков.

К слову, по итогам 2023 года украинские банки получили суммарную прибыль в 160 млрд грн (до налогообложения). Этот показатель почти вдвое выше, чем был до полномасштабного вторжения России в Украину.

Больше всех получили государственные ПриватБанк, Укрэксимбанк и Сенс Банк, которые также являются системными банками. Тем не менее почти половину от всего заработанного финучреждения должны отдать в бюджет Украины в виде налога.

Как сообщал OBOZ.UA, дело в том, что в 2023 году в Украине заметно увеличили ставку налога на доходы банков – с 18% до 25-50% (в разные годы по-разному). Рост налоговой ставки будет временным.

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