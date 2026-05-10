НБУ предупредил о новом риске для Украины: где могут возникнуть экономически депрессивные зоны

Украина уже сталкивается не только с вызовом восстановления, но и с риском формирования регионов, которые могут надолго выпасть из экономической жизни страны. Без специальных программ поддержки и стимулов для инвестиций часть прифронтовых областей может превратиться в хронически депрессивные зоны с оттоком населения и упадком бизнеса.

Видео дня

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ) за апрель. По оценкам регулятора, главными причинами такого сценария являются уничтожение производственных мощностей, массовая релокация бизнеса, нехватка рабочей силы и постоянная нестабильность в прифронтовых регионах.

Если эти тенденции сохранятся, Украина может столкнуться не только с восстановлением отдельных городов, но и с необходимостью восстановления целых экономических зон, которые рискуют оказаться в длительном застое. Для анализа внутренней экономической ситуации Нацбанк условно разделил страну на четыре группы в зависимости от уровня рисков безопасности и масштабов разрушений.

В прифронтовые регионы вошли Донецкая, Харьковская, Днепропетровская, Херсонская и Запорожская области – именно здесь зафиксированы наибольшие потери инфраструктуры, бизнеса и населения. Пограничными территориями определены Сумская и Черниговская области, которые регулярно подвергаются обстрелам и живут в условиях постоянной опасности.

К условно приграничным регионам НБУ отнес Киевскую, Николаевскую и Одесскую области, где экономическая активность сохраняется, однако остается чувствительной к угрозам безопасности. Остальные области, преимущественно на западе и в центре страны, классифицируются как тыловые – именно сюда сегодня перемещаются капитал, бизнес и трудовые ресурсы.

Одной из самых заметных тенденций последних лет стало стремительное смещение деловой активности в более безопасные регионы. С начала полномасштабного вторжения более 19 тысяч предприятий сменили место регистрации, а наиболее популярными направлениями стали Львовская, Закарпатская и Черновицкая области.

Отмечается, что это вызвало настоящий бум на рынке коммерческой недвижимости, в отдельных городах арендные ставки на офисы и производственные помещения уже превысили довоенный уровень Киева. В то же время восток и юг страны сталкиваются со все более серьезными трудностями. Бизнес в прифронтовых регионах вынужден работать в условиях постоянных рисков, среди которых:

дефицит электроэнергии и поврежденные энергетические сети;

острая нехватка квалифицированных работников из-за эвакуации и мобилизации;

логистические проблемы и перебои с поставками;

высокие расходы на безопасность и страхование.

Особенно болезненно по конкурентоспособности предприятий ударили массированные атаки на энергетическую инфраструктуру, которые существенно усложнили производственные процессы в промышленных регионах. НБУ отмечает, что нынешняя экономическая активность в наиболее пострадавших областях часто имеет временный и инерционный характер.

Она держится преимущественно на военных заказах, ремонте критической инфраструктуры и базовом потребительском спросе. Однако без системной государственной поддержки эти территории могут постепенно превратиться в так называемые депрессивные кластеры – регионы с постоянным сокращением населения, низким уровнем доходов, слабым спросом и почти полным отсутствием инвестиций.

Такие "серые зоны" особенно опасны тем, что запускают замкнутый круг, ведь люди выезжают из-за отсутствия работы, бизнес не приходит из-за недостатка потребителей, а без бизнеса не появляются новые рабочие места. Международная практика послевоенного восстановления свидетельствует, что территории, пережившие активные боевые действия, могут оставаться в экономической стагнации десятилетиями, если не ввести специальные механизмы поддержки.

По оценкам Всемирного банка, только на восстановление промышленности и торговли Украине понадобятся десятки миллиардов долларов, значительная часть этих средств должна быть направлена именно на деоккупированные и прифронтовые территории.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, инфляция в Украине оказалась значительно выше, чем ожидали – прогноз на 2026 год резко ухудшили с около 7,5% до 9,4%, цены будут расти быстрее из-за войны, энергетику и дорогое топливо. Экономика при этом почти не растет – только 1,3% в этом году, а возвращение к стабильным ценам на уровне 5% откладывается до 2028 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!