НБУ неожиданно изменил учетную ставку: что теперь будет с кредитами, депозитами и курсом гривни

Национальный банк Украины (НБУ) впервые с марта 2025 года повысил учетную ставку – на 0,5 процентного пункта, с 15% до 15,5%. Таким образом НБУ пытается бороться с инфляцией и сохранять курс гривни стабильным. Как отмечают в банковском секторе, решение фактически стало сюрпризом для рынка. Оно приведет к тому, что проценты по гривневым депозитам могут вырасти аналогично на 0,5 процентного пункта. Кредитные ставки, впрочем, могут повышаться не пропорционально изменению учетной ставки.

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Пересматривать ставки банки планируют постепенно – до конца лета. Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

"Валютный и финансовый рынки в целом были готовы к консервативному сценарию – сохранению учетной ставки на уровне 15%. Однако Национальный банк решил действовать, так сказать, на опережение, не дожидаясь возможных негативных проявлений в экономике и усиления инфляционных рисков. Повышение ставки до 15,5% можно рассматривать как превентивный шаг, призванный укрепить монетарную устойчивость и сдержать возможный рост ценового давления", – отметил он.

Само решение о новом уровне учетной ставки вступит в силу с 31 июля, сообщает пресс-служба НБУ. При этом регулятор предупредил, что готов и дальше повышать ставку, если для этого будут предпосылки – в частности, инфляционные.

"Повышение учетной ставки направлено на сохранение привлекательности гривневых активов, устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий, что позволит уже в 2027 году вернуть инфляцию на траекторию замедления к цели 5%. НБУ готов и дальше использовать монетарный инструментарий, в частности дополнительно усиливать процентную политику для сдерживания ценового давления", – рассказали в регуляторе.

Что изменит повышение учетной ставки: объяснение банкира

Курс доллара

Повышение учетной ставки, как считает Замотаев, должно положительно сказаться на прочности гривни. Такой прогноз совпадает с заявленными целями самого Нацбанка.

"Рост доходности гривневых инструментов усиливает заинтересованность граждан в сбережениях в национальной валюте, может сдержать чрезмерный спрос на доллары и евро и будет способствовать курсовой устойчивости. Решение НБУ является не только сигналом для депозитного и кредитного рынков, но и дополнительным предохранителем от инфляционных и валютных колебаний", – отмечает банкир.

Проценты по депозитам

До конца лета, прогнозирует Замотаев, банки могут постепенно пересмотреть свою процентную политику. Он отмечает, что в таком случае ближе к сентябрю доходность гривневых депозитов несколько вырастет.

"Ставки по вкладам могут отреагировать на изменение учетной ставки почти зеркально (т. е. около 0,5 п. п. – Ред.). Прежде всего это может касаться депозитов сроком от трех до шести месяцев. В то же время изменения не будут мгновенными и одинаковыми во всех банках: многое будет зависеть от потребности учреждений в привлечении средств и уровня конкуренции за вкладчиков", – пояснил специалист.

Проценты по кредитам

По мнению банкира, ставки по кредитам также могут постепенно расти. Впрочем, их повышение может и не достичь 0,5 п. п.

"Кредитные ставки вряд ли будут изменяться строго пропорционально учетной. Ведь они зависят не только от монетарной политики НБУ, но и от стоимости банковских ресурсов, уровня рисков и условий конкретных программ", – уверен эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине продолжают расти банковские вклады населения – только за первые полгода 2026-го эта сумма увеличилась на 8% и превысила 1,75 трлн грн, что стало новым историческим рекордом. Но распределены депозиты неравномерно – на 1% самых богатых клиентов приходится более 50% всех сбережений населения.

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