Такого в банках Украины еще не было: сумма депозитов украинцев побила исторический рекорд

В Украине продолжают расти банковские вклады населения – только за первое полугодие 2026 года эта сумма увеличилась на 8 % и превысила 1,75 трлн грн, что стало новым историческим рекордом. Однако депозиты распределены неравномерно – на 1% самых богатых клиентов приходится более 50% всех сбережений населения.

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Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Там также указали на другую тенденцию – неизменным лидером среди типов вкладов остается национальная валюта,

Доверие к банкам и влияние гарантий

Как сообщила в ходе круглого стола "Спасут ли депозиты от инфляции и девальвации?" начальница отдела анализа финансового состояния банков департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков ФГВФО Юлия Заболотная, по состоянию на 1 июля 2026 года:

общий объем вкладов физических лиц в банковской системе Украины превысил 1,75 трлн гривен;

с начала года общая сумма депозитов выросла более чем на 130 млрд грн.

"Мы видим, что банковские депозиты остаются основным инструментом сохранения сбережений населения", – подчеркнула Заболотная.

По её словам, тенденция к росту остатков на счетах украинцев сохраняется на протяжении всех лет полномасштабной войны, что свидетельствует о стабильном доверии украинцев к банковской системе.

Структура вкладов

Валютная структура не меняется с 2021 года – 66% средств размещено в гривне , а 34% – в иностранной валюте .

, а – в . Наблюдается высокая концентрация капитала – менее 1% вкладчиков держат на депозитах суммы свыше 600 тыс. грн, однако на них приходится более 50% от общего объема всех средств населения в банках.

Гарантии от ФГВФО

Важным фактором роста сбережений в банках Заболотная назвала полное возмещение средств по вкладам, действующее в течение военного положения и ещё три месяца после его прекращения. Затем нормы изменятся:

предельный размер возмещения составит 600 тыс. грн;

а после вступления Украины в ЕС и приведения национального законодательства в соответствие с требованиями евродиректив – 100 тыс. евро.

Примечание относительно валютных вкладов: ФГВФО гарантирует возврат депозитов в иностранной валюте, однако в случае признания банка неплатежеспособным компенсация выплачивается в национальной валюте (гривне) по официальному курсу в соответствии с законом.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в марте 2026 года украинцы сняли с банков рекордные за 26 месяцев 12,7 млрд грн гривневых депозитов, а отток валюты стал самым большим за семь месяцев. На этом фоне крупные банки уже начали повышать ставки по вкладам, а после решения Национального банка (НБУ) этот процесс может стать массовым по всему рынку.

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