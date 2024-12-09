НБУ не может напечатать столько денег, сколько нужно стране: украинцам рассказали, что этому мешает

Национальный банк (НБУ) не может просто напечатать денег в необходимом Украине количестве. Ведь это может привести к крайне негативным последствиям – в частности, разворачивания инфляционных процессов и обесценению гривни в отношении иностранных валют.

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Об этом рассказали в самом НБУ. Там отметили: дело в том, что хотя деньги и являются специфическим товаром, однако, как и другие товары, "ценятся только, если количество их ограничено".

"Если центральный банк будет эмитировать (иногда говорят "печатать") деньги для государственных расходов, это значительно увеличит объем денег в обращении. Но общий спрос на товары и услуги будет расти быстрее, чем способность экономики производить их, и это неизбежно приведет к повышению инфляции", – объяснили в регуляторе.

Таким образом, подчеркнули там, направление эмиссионных средств на финансирование государственных нужд может привести к негативным последствиям как для экономики страны, так и для благосостояния граждан. Ведь кроме разгона инфляции и обесценивания гривни "печать" денег окажет негативное влияние на экономический рост страны в долгосрочном периоде.

Более того, напомнили в НБУ, в 1990-х годах кредитование отдельных отраслей экономики, а также значительный бюджетный дефицит были профинансированы Национальным банком. Результатом стал выход макроэкономической ситуации из-под контроля.

"В 1992-1994 инфляция на своем пике достигла более 10 000%, а реальный ВВП упал на 9,7%, 14,8%, 22,8% соответственно. Следствием этого явилось катастрофическое падение уровня жизни граждан", – резюмировали в Нацбанке.

Как НБУ выпускает в оборот деньги

В то же время, отметили там, сам же выпуск денег (первоначальная эмиссия) всегда осуществляется в безналичной форме и только через банки – поскольку Национальный банк работает исключительно с ними. Проаодить же первичную эмиссию НБУ может через три канала:

Кредитный.

В этом случае банки получают в Национальном банке кредиты под залог государственных ценных бумаг или иностранной валюты Эти кредитные средства НБУ зачисляет на их счета.

Валютный.

Банки продают Национальному банку валюту, а он зачисляет на их счета гривню.

Фондовый.

Национальный банк покупает у банков ценные бумаги и зачисляет на их счета гривню.

"Наличная эмиссия всегда производна от безналичной. Банк просит Национальный банк списать средства со своего счета и получает наличные из кассы НБУ. Затем банк может выдать наличные деньги клиенту, списав безналичные средства с его счета. В то же время, количество денег в экономике не меняется – безналичной гривни на счетах становится меньше, наличной на соответствующую сумму больше", – рассказали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временм, Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года – различных номиналов. Цель – оптимизация номинального ряда. Впрочем, разбогатеть на таких копейках не получится – из-за того, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, дорогими и коллекционными эти монеты не станут.

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