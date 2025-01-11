НАН отказалась передать Национальный ботанический сад в управление Киеву: вместо этого участок земли отдали застройщику

Национальный ботанический сад им. Гришко передал участок земли на своей территории застройщику после того, как местные власти Киева обратились в Национальную академию наук с просьбой отдать сад в управление города для его ремонта. Национальная академия наук, в структуру которой входит ботанический сад, в достаточных объемах не ремонтировала ботанический сад. Когда Киев обратился с предложением забрать сад в свое управление и отремонтировать, в НАН отказались.

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"Город семь лет назад обращался в НАН, что передали ботанический сад и его отремонтировали. Он в плохом состоянии. На это в НАН нам отказали. Почему они так сделали? Теперь оказывается, что они хотели на территории сада строительство начать. Город категорически против этого", – рассказал депутат Киевского городского совета Дмитрий Белоцерковец.

И хотя строительство в природно-заповедном фонде запрещено законом, шесть лет назад, уже после отказа киевским властям, Ботанический сад подписал договор с частным застройщиком, в котором говорится, что компания будет строить жилую и нежилую недвижимость на территории сада. Таким образом, передать землю киевлянам НАН отказалась, но вместо этого передала участок земли частному застройщику.

Инвестиционный договор не публикуют, кто собирается застраивать Национальный ботанический сад – неизвестно

Инвестиционные договоры на застройку ботанического сада ни сам сад, ни НАН не публикуют. Государственная аудитслужба, проверяя финансовую отчетность Национального ботанического сада, указала на незаконную передачу земельного участка застройщику (в какой части сада и какая площадь участка – неизвестно). В сообщении говорится, что договор подписан еще шесть лет назад.

Национальный ботанический сад им. Н.М.Гришка входит в природно-заповедный фонд Украины, является объектом комплексной охраны и относится к землям природного и историко-культурного назначения, которые охраняются как национальное достояние государства. Строить там запрещено. Однако соглашением предусмотрено возведение жилых и нежилых зданий, часть которых должен был получить ботсад.

Строительство не началось, однако за это время учреждение получило от инвестора наличные, услуги и другие товары (в том числе луковицы тюльпанов и грунт) на 2,6 млн грн. Белоцерковец добавляет: у местных властей нет возможности контролировать работу ботанического сада, также инвестиционные договоры не публикуются . Так что детали соглашения пытаются выяснить, обратившись в Госаудитслужбу.

OBOZ.UA также написал запрос в Национальный ботанический сад с просьбой предоставить информацию об инвестиционном договоре и его условиях.

НАН только в Киеве передала десятки своих участков земли застройщикам. Все это происходят без контроля

Ранее Госаудитслужба публиковала подробный отчет о деятельности НАН. Оказалось, что всего академией было заключено 44 инвестиционных договора. Причем 20 из них заключены в период 2020-2023 годов.

Таким образом, частным инвесторам было передано более 130 га земли. Подавляющее большинство сделок – 34 – предполагает застройку 116 га земли в Киеве. Землю отдают практически за бартер: застройщик передает часть квартир ученым.

Но эта система тоже вызывает много сомнений. Дело в том, что первые инвестиционные соглашения с частными структурами предусматривали "обмен" земельных участков по крайней мере 10% помещений для ученых от площади объектов строительства. Преимущественно в качестве квартир для научных работников. Но в дальнейшем этот процент резко сократился. К примеру, в 2023 году по отдельным договорам НАНУ получит только 2% от общей площади застройки.

Напомним, НАН является одним из крупнейших распорядителей государственной собственности в виде недвижимости и земли. На конец 2023 года в активах НАНУ находилось 6893 объекта недвижимости, из которых земельных участков – 458. Остаточная стоимость земли составляла 73,2 млрд грн.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в правительстве обвинили Национальную академию аграрных наук (НААН) в теневой аренде 400 тысяч. га земли. Академия аграрных наук владеет сотнями тысяч гектаров земли. На них должны выращивать агропродукцию, однако, как выяснила Счетная палата, делают это очень плохо. Например, урожайность зерновых и зернобобовых была на 35% ниже средней по Украине, подсолнечника, рапса – на четверть.

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