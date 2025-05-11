Нацбанк выводит из обращения гривни: какие подлежат замене

Нацбанк выводит из обращения ряда гривневых купюр, выпущенных в 2003-2007 годах. Изъятию подлежат банкноты номиналами 50 и 200 грн. Эти купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – образца 2014 и последующих лет выпуска. При этом замена денег будет происходить постепенно – в процессе, к примеру, расчетов. А потому украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

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Об этом рассказали в самом НБУ. Там отметили: причиной, по которой проводится замена купюр, является намерение повысить качество наличности в обращении.

"Замена банкнот номиналами 50 и 200 грн старого образца завершит этот процесс. Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривни будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это усилит качество и надежность наличной находящейся в обращении национальной валюты", – говорится в сообщении.

При этом в НБУ напомнили: в настоящее время также идет постепенное изъятие из оборота и замена других банкнот. Среди прочих:

1 и 2 грн образцов 2003–2007 годов;

5, 10, 20 и 100 грн образцов 2003-2007 годов.

В Украине отменят 50 копеек

В свою очередь, глава НБУ Андрей Пышный ранее сообщил, что НБУ намерен отчеканить следующий тираж 50 копеек под названием "шаги". Однако для этого народные депутаты должны поддержать идею о переименовании украинской разменной монеты.

"50 копеек мы должны будем еще некоторое время дочеканивать. Их в обращении примерно на уровне полутора миллиардов. И мы хотим, чтобы следующий тираж, который мы должны будем отчеканить, уже был отчеканен не копейками, а шагами", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: дизайн 50 шагов в настоящее время не готов. Однако, утверждается, сразу после переименования украинских монет работа над их внешним видом начнется.

"Уже сегодня творческое сообщество так отозвалось на нашу инициативу, мы уже имеем несколько эскизов. Мы подойдем к этому очень ответственно и сделаем просто фантастические 50 шагов", – рассказал глава НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк продает памятную монету в 200 грн – по 79 311 грн за штуку. Она посвящена архитектурно-исторической достопримечательности Древней Руси-Украины, всемирно известной Киево-Печерской лавре. Каждый покупатель может приобрести не более 4 монет.

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