Нацбанк продает золотые 200 грн с уникальным дизайном: как выглядят

Национальный банк продает памятную монету в 200 грн – по 79 311 грн за штуку. Она посвящена архитектурно-исторической достопримечательности Древней Руси-Украины, всемирно известной Киево-Печерской лавре. Каждый покупатель может приобрести не более 4 монет.

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Об этом сообщают в самом НБУ. Там отмечают:

Монета отчеканена из золота 900 пробы.

Масса драгоценного металла в чистоте – 15,5.

Гурт – гладкий.

Общий тираж – 20 000 штук.

На складе осталось 437 монет.

Продается монета в специальном футляре.

Как выглядят 200 грн с уникальным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре круга размещено изображение Троицкой надвратной церкви Лаврского ансамбля. А также фрагмент его главной колокольни.

Справа изображен малый Государственный герб Украины. Внизу по кругу – обозначение номинала. Над ним – год выпуска. По кругу монеты надписи:

"Україна";

"Киево-Печерская Лавра".

На реверсе (обратная сторона) в верхней части размещены фрагменты росписей Троицкой надвратной церкви: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой с соответствующими надписями старославянским шрифтом. Под ними изображена Божья мать, покровительница запорожского казачества.

"Внизу композицию объединяет панорама Лавры, в основу которой положена гравюра работы Л.Тарасевича из Патерика Печорского (1702 г.). Изображение замкнуто в круг, образованный ожерельем. По бокам изображения размещены обозначение и проба драгоценного металла Аu 900 и его вес в чистоте 15,55", – рассказали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, дизайн украинских монет 1 и 2 грн в ближайшее время не будут менять – даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Впрочем, в Нацбанке не отказались от этой идеи – ожидается, что к ее реализации вернутся после стабилизации ситуации в стране.

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