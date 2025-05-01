Нацбанк продает золотые 200 грн с уникальным дизайном: как выглядят
Национальный банк продает памятную монету в 200 грн – по 79 311 грн за штуку. Она посвящена архитектурно-исторической достопримечательности Древней Руси-Украины, всемирно известной Киево-Печерской лавре. Каждый покупатель может приобрести не более 4 монет.
Об этом сообщают в самом НБУ. Там отмечают:
- Монета отчеканена из золота 900 пробы.
- Масса драгоценного металла в чистоте – 15,5.
- Гурт – гладкий.
- Общий тираж – 20 000 штук.
- На складе осталось 437 монет.
- Продается монета в специальном футляре.
Как выглядят 200 грн с уникальным дизайном
На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре круга размещено изображение Троицкой надвратной церкви Лаврского ансамбля. А также фрагмент его главной колокольни.
Справа изображен малый Государственный герб Украины. Внизу по кругу – обозначение номинала. Над ним – год выпуска. По кругу монеты надписи:
- "Україна";
- "Киево-Печерская Лавра".
На реверсе (обратная сторона) в верхней части размещены фрагменты росписей Троицкой надвратной церкви: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой с соответствующими надписями старославянским шрифтом. Под ними изображена Божья мать, покровительница запорожского казачества.
"Внизу композицию объединяет панорама Лавры, в основу которой положена гравюра работы Л.Тарасевича из Патерика Печорского (1702 г.). Изображение замкнуто в круг, образованный ожерельем. По бокам изображения размещены обозначение и проба драгоценного металла Аu 900 и его вес в чистоте 15,55", – рассказали в НБУ.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, дизайн украинских монет 1 и 2 грн в ближайшее время не будут менять – даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Впрочем, в Нацбанке не отказались от этой идеи – ожидается, что к ее реализации вернутся после стабилизации ситуации в стране.
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