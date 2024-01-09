Нацбанк установил официальный курс доллара на историческом уровне: что будет с наличным

В Украине – новый рекордный официальный курс доллара. На 10 января Нацбанк определил его в 38,22 грн (+3 коп. к предыдущему показателю) – впервые в истории он достиг этой отметки. Впрочем, волноваться из-за этого не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар, а наличный, по прогнозам, в январе не дотянет даже до 40 грн.

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О повышении сообщили в самом регуляторе. Таким образом, с начала года официальный курс американской валюты вырос уже на 22 коп. – 1 января он составлял 38 грн.

Рекорды долго не держатся

В целом же в последнее время НБУ регулярно обновляет исторический рекорд официального курса доллара. И часто эти рекорды "живут" не больше суток.

Так, именно столько продержался предыдущий. На 9 января Нацбанк установил официальный курс на уровне 38,19 грн.

До этого рекордным был курс, действовавший с 4 по 8 января, – 38,11 грн. Предыдущий рекорд – 38,08 грн – продержался только сутки: он действовал 3 января. При этом:

2 января действовал курс 38,01 грн, который также продержался лишь сутки;

1 января был курс 38 грн;

29-31 декабря действовал также на тот момент исторический курс 37,98 грн.

Как изменился официальный курс

Вместе с тем всего лишь в конце осени Нацбанк опускал официальную стоимость доллара до минимального значения после отмены фиксированного курса. На 24 ноября регулятор устанавливал ее на уровне 36,01 грн. То есть с того времени курс вырос более чем на 2,1 грн.

В целом же после отмены фиксированного курса в начале октября официальная стоимость американской валюты увеличилась аж на 1,63 грн. При этом более года она составляла 36,56 грн.

Что будет с наличным долларом

В свою очередь, президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас ожидает подорожания наличного доллара в украинских банках. По его прогнозу, "он будет не выше 39-39,3 грн". Вечером же 9 января, отметим, банки покупают американскую валюту в среднем по 38,5 грн, а продают по 39,3 грн.

В то же время, отметил Дубас, в целом нынешняя ситуация лучше, чем была осенью 2022 года, когда "Россия приступила к неожиданным массированным ракетным атакам Украины", ведь "мы видим показатель в 39 грн за доллар, а не 42, как раньше". Это, по его мнению, дает основания ожидать, что к лету курс снизится до 37-38 грн.

"Если до марта возобновится ритмичность западной финансовой поддержки Украины и у НБУ не будет необходимости проводить эмиссию, то с курсом все будет хорошо", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Нацбанк не намерен возвращать фиксированный курс доллара из-за ослабления гривни. В регуляторе отмечают, что сложившаяся на рынке ситуация не является неординарной и не угрожает сохранению привлекательности депозитов и ОВГЗ.

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