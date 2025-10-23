Нацбанк продает золотые 200 грн с особенным дизайном: как выглядят

Национальный банк продает памятную монету в 200 грн из золота. Она посвящена выдающемуся украинскому поэту, художнику и мыслителю Тарасу Шевченко. Стоит монета 102 255 грн, а ее продажа строго лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 4 монет.

Об этом сообщают в самом НБУ. Там отмечают: в настоящее время на складе осталась всего 93 монеты.

Как выглядят 200 грн с особенным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре круга, образованного ожерельем, размещено изображение малого Государственного герба Украины в обрамлении ветвей калины. Также на этой стороне размещены:

Год чеканки монеты.

Номинал.

Надпись "УКРАЇНА".

На реверсе (обратная сторона) в центре поля изображен портрет Тараса Шевченко, под которым находится автограф поэта. Рядом с портретом – поющий кобзарь с мальчиком-поводырем возле сельской хаты.

Вверху – надпись "Т.Г.ШЕВЧЕНКО 1814-1861". Внизу размещены обозначение и проба драгоценного металла, а также масса в чистоте.

Что известно об уникальной монете

Монета отчеканена из золота 900 пробы .

. Масса драгоценного металла в чистоте – 15,55.

Гурт – гладкий.

Общий тираж – 10 000 штук.

Продается монета в специальном футляре.

Год выпуска – 1996.

Серия – "Выдающиеся личности Украины".

