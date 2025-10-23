УкраїнськаУКР
Нацбанк продает золотые 200 грн с особенным дизайном: как выглядят

Национальный банк продает памятную монету в 200 грн из золота. Она посвящена выдающемуся украинскому поэту, художнику и мыслителю Тарасу Шевченко. Стоит монета 102 255 грн, а ее продажа строго лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 4 монет.

Об этом сообщают в самом НБУ. Там отмечают: в настоящее время на складе осталась всего 93 монеты.

Национальный банк продает памятную монету в 200 грн из золота

Как выглядят 200 грн с особенным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре круга, образованного ожерельем, размещено изображение малого Государственного герба Украины в обрамлении ветвей калины. Также на этой стороне размещены:

  • Год чеканки монеты.
  • Номинал.
  • Надпись "УКРАЇНА".

На реверсе (обратная сторона) в центре поля изображен портрет Тараса Шевченко, под которым находится автограф поэта. Рядом с портретом – поющий кобзарь с мальчиком-поводырем возле сельской хаты.

Вверху – надпись "Т.Г.ШЕВЧЕНКО 1814-1861". Внизу размещены обозначение и проба драгоценного металла, а также масса в чистоте.

Что известно об уникальной монете

  • Монета отчеканена из золота 900 пробы.
  • Масса драгоценного металла в чистоте – 15,55.
  • Гурт – гладкий.
  • Общий тираж – 10 000 штук.
  • Продается монета в специальном футляре.
  • Год выпуска – 1996.
  • Серия – "Выдающиеся личности Украины".
Золотые 200 грн стоят 102 255 грн

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Длиться он будет с 15 сентября по 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.

