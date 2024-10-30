Народные депутаты проголосовали за отмену повышения зарплат прокурорам: сколько голосов "за"

Народные депутаты поддержали правку к законопроекту о госбюджете-2025, которая отменяет увеличение зарплат прокурорам. "За" проголосовали 242 нардепа.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"). "Только что зал все же поддержал правку №155, которая отменяет повышение зарплат прокурорам!!!!! ЗА – 242", – говорится в сообщении.

В то же время, согласно опубликованным им результатам голосования, против принятия этой правки проголосовал один нардеп. Воздержались 6. Еще 62 нардепа не голосовали.

В свою очередь, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") поддержал решение нардепов. По его словам, запланированное повышение зарплат прокурорам выглядело сомнительно.

"ВР (Верховной Раде. – Ред.) хватило мудрости не совершать ошибку относительно сомнительного повышения зарплат. Соответствующая правка поддержана в зале", – сказал он.

В то же время, глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа ("Слуга народа") отметила: поддержанная правка означает, что в 2025 году прожиточный минимум для расчета зарплат прокуроров должен остаться на уровне 1 600 грн.

В то же время, отметим: поддержка правки нардепами не означает, что повышение зарплат прокурорам точно не будет осуществлено. Дело в том, что законопроект еще должен быть утвержден в парламенте в 1-м чтении – по прогнозу Железняка, это произойдет уже 31 октября. После этого будет еще рассмотрение документа во 2-м чтении. Далее законопроект должны подписать глава Верховной Рады и президент. И на каждом этапе проект бюджета может претерпевать изменения – в т.ч. и в вопросе повышения зарплат прокурорам.

Тем не менее, нынешнее решение нардепов является важным шагом на пути к тому, чтобы норма об этом отказе от повышения была зафиксирована в финальном варианте документа.

Зарплаты прокуроров в следующем году хотели повысить на 37%

Напомним: 28 октября Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета отклонил поправки к законопроекту "О государственном бюджете Украины на 2025 год", которыми предлагалось отказаться от увеличения расходов на выплату заработных плат работникам прокуратуры почти на 3 млрд грн. Таким образом, зарплаты прокуроров в следующем году могут вырасти на 37%.

По словам Железняка, решение было принято "по настоянию депутатов из профильного комитета и первого заместителя Генпрокурора господина Хоменко + председателя Совета прокуроров".

В целом же решение о повышении зарплат прокурорам поддержали 14 членов Комитета Верховной Рады по бюджету. Еще 3 воздержались, 1 был против, а 3 нардепа, включая председателя комитета Роксолану Пидласу, не голосовали, но присутствовали при рассмотрении вопроса.

Как рассказали OBOZ.UA собеседники в Аппарате Верховной Рады. Да, "За" проголосовали:

Иван Крулько ("Батькивщина");

Владимир Гевко ("Слуга народа");

Денис Герман ("Слуга народа");

Анатолий Драбовский ("Слуга народа");

Леся Забураная ("Слуга народа");

Рома Каптелов ("Слуга народа");

Юрий Кузбит ("Слуга народа");

Валерий Лунченко ("Доверие");

Игорь Молоток ("Партия "За будущее");

Александр Пасечный ("Слуга народа");

Анна Пуртова ("Слуга народа");

Сергей Северин ("Слуга народа");

Ростислав Тистик ("Слуга народа");

Павел Фролов ("Слуга народа").

Против проголосовал Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность").

Воздержались:

Владимир Цабаль ("Голос");

Валерий Гнатенко (Член депутатской группы "Восстановление Украины");

Артем Кунаев ("Слуга народа").

Не голосовали, но присутствовали при рассмотрении вопроса:

Роксолана Пидласа ("Слуга народа");

Николай Задорожний ("Слуга народа");

Николай Люшняк ("Доверие").

Как сообщал OBOZ.UA, уже бывший генеральный прокурор Андрей Костин зарабатывал меньше, чем некоторые его коллеги в областных прокуратурах. За прошлый год главный прокурор Украины задекларировал зарплату в размере 1 млн 544 тыс. 880 грн. Это примерно 128,7 тыс. грн в месяц. Его заместитель Дмитрий Вербицкий в прошлом году в среднем зарабатывал 1 млн 592 тыс. 73 грн. Это 132,6 тыс. грн в месяц.

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