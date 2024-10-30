Озвучены реальные зарплаты прокуроров: в регионах зарабатывают больше генпрокурора 

Уже бывший генеральный прокурор Андрей Костин зарабатывал меньше, чем некоторые его коллеги в областных прокуратурах. За прошлый год главный прокурор Украины задекларировал зарплату в размере 1 млн 544 тыс. 880 грн. Это примерно 128,7 тыс. грн в месяц. Его заместитель Дмитрий Вербицкий в прошлом году в среднем зарабатывал 1 млн 592 тыс. 73 грн. Это 132,6 тыс. грн в месяц.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. В регионах зарплаты зависят от должности. Например, начальник отдела окружной прокуратуры Черкасской областной прокуратуры Владислав Джуган задекларировал 874 тыс. 63 грн дохода. В среднем это 72,8 тысячи гривен ежемесячно. Игорь Юшин в качестве заместителя прокурора Черниговской области в 2023-м задекларировал 1 млн 743 тыс. 712 грн. В среднем это 145,3 тыс. грн в месяц – больше, чем у генпрокурора. Кроме зарплаты, Юшин ежемесячно получал 20,9 тыс. грн пенсии.

Коллеги Юшина и Джугана в небольших населенных пунктах могут с завистью читать о таких зарплатах в прокуратуре. К примеру, прокурор Шепетовской окружной прокуратуры Роман Яруш за прошлый год задекларировал зарплату в размере 718 тыс. 141 грн. Это примерно 59,8 тыс. грн в месяц. Еще 12 тыс. грн он получил в качестве поддержки от Кабмина (программа "єПідтримка"). Его супруга по этой же программе получила 60 тысяч гривен.

Прокурор Конотопской окружной прокуратуры Николай Сергиенко ежемесячно получает 66,7 тыс. грн (800 тыс. 704 грн за прошлый год). Заместитель руководителя Подольской окружной прокуратуры Киевской городской прокуратуры Николай Кононенко заработал в прошлом году 1 млн грн (83,4 тыс. грн в месяц).

На самом деле зарплата зависит от многих факторов: премий, надбавок, выслуги лет, выполнения административной работы и т. д. Для примера OBOZ.UA проанализировал заработную плату в Закарпатской областной прокуратуре. Оказалось, что большинство руководителей получает более 100 тыс. грн в месяц. А обычный прокурор отдела может рассчитывать на зарплату около 80 тыс. грн:

прокурор Закарпатской области Анатолий Ковальчук – 146,1 тыс. грн в месяц;

первый заместитель прокурора Закарпатской области Иван Косей – 134,3 тыс. грн;

начальник отдела прокуратуры Закарпатской области Андрей Малинич – 108,4 тыс. грн;

руководитель Хустской окружной прокуратуры Закарпатской области Сергей Зовдун – 114,7 тыс. грн;

прокурор отдела Закарпатской областной прокуратуры Александр Чулей – 80,5 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, зарплаты руководителей госбанков привязали к курсу доллара и, как оказалось, они могут достигать миллионных сумм. Например, оклад председателя правления Укрэксимбанка составляет более 1 миллиона гривен в месяц.

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