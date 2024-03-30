Украинцы обязаны заплатить налоги за свои квартиры, которые давно купили или получили бесплатно

В Украине в 2024-м владельцы относительно больших квартир и домов обязаны заплатить налоги на недвижимость. Размер налога в 2024-м составляет 100,5 грн (платить нужно за каждый квадрат площади, которая превышает 60 кв. м для квартиры и 120 – для дома).

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Украинцы должны платить налог только в том случае, если владеют недвижимостью, площадь которой выше нормы. Эта норма определена Налоговым кодексом и составляет 60 квадратов для квартиры и 120 квадратов для дома.

Если у вас есть и квартира, и дом, то общая "норма" составит 180 квадратов. Однако если у вас есть две квартиры, норма все равно будет составлять 60 квадратов (т. е. если есть две квартиры по 50 квадратов, это на 40 квадратов больше нормы).

Считается общая площадь жилья, а не жилая. Есть еще один нюанс. Если квартира разделена между несколькими собственниками (например, членами семьи), то норма для каждого применяется отдельно. К примеру, если площадь квартиры составляет 100 квадратов, но она в равных частях принадлежит супруге и супругу, налог платить не нужно (при норме в 60 квадратов на собственника каждому принадлежит всего по 50 квадратов).

За что еще нужно платить

Украинцы в 2024-м должны заполнить декларации и заплатить налоги за дополнительный доход. Например, заплатить нужно за доход от аренды или дополнительную прибыль от ведения предпринимательской деятельности. Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы. Платить дополнительно (и декларировать) нужно такие доходы:

полученные отдельные виды доходов, не облагаемых налогом при выплате, но они не освобождены от налогообложения в соответствии с п. 168.1.3 НКУ (суммы задолженности, по которым истек срок исковой давности; нецелевая благотворительная помощь сверх установленной нормы; дополнительное благо и т. п.);

полученные доходы от лица, не являющегося налоговым агентом согласно п. 168.2.1 НКУ (наследство; подарки; доходы от аренды имущества другому физическому лицу, доходы от операций по продаже (обмену) движимого и недвижимого имущества, в случаях, предусмотренных НКУ и т. п.);

иностранные доходы (п. 170.11.1 НКУ).

Кто еще подает декларацию:

физлица, получающие доходы от предпринимательской деятельности, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения (ст. 177 НКУ);

физлица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (ст. 178 НКУ);

иностранцы, которые по результатам отчетного года приобрели статус резидента Украины, должны отразить доходы с источником их происхождения в Украине и иностранные доходы (п. 170.10.4 НКУ);

плательщики налога – резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства.

Как сообщал OBOZ.UA, за подозрительные операции блокируют карточки физических лиц. К примеру, финансовые учреждения замораживают счета после подозрительных переводов, если клиент не смог документально подтвердить происхождение средств. В то же время все чаще штрафуют и банки: за то, что они не слишком тщательно проверяли своих клиентов и пропустили нарушения.

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